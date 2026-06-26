Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants

Des équipes de secours utilisent des engins de chantier sur le site d'un immeuble effondré à Caracas, le 25 juin 2026, à la suite de séismes ( AFP / Juan BARRETO )

Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon le dernier bilan officiel.

Un premier détachement militaire américain, avec à sa tête un général des Marines, est arrivé vendredi à Caracas pour "coordonner" l'aide américaine promises aux victimes, a annoncé l'armée US.

Les images du Live video de l'AFP montrent vers 09H00 GMT, 05H00 du matin à Caracas, des sauveteurs affairés, parfois dans le plus grand dénuement, à mains nues et avec de simples pelles et seaux de plastique, dans les décombres d'un immeuble effondré.

"Malheureusement, nous avons accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés dès leur arrivée dans nos établissements de santé", a déclaré le ministre de la Santé Carlos Alvarado à la télévision d'Etat jeudi soir.

Le Président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a fait état pour sa part de 157 personnes disparues et "plus de 200 personnes identifiées coincées dans les décombres", dans un post sur son compte Facebook.

Deux Espagnols, un Portugais, deux Brésiliens, un Italo-vénézuélien, deux Chinois figurent parmi les morts. Le ministère des Affaires étrangères espagnol a par ailleurs fait état vendredi matin de 80 Espagnols encore non localisés.

Le séisme a fait également au moins 4.300 blessés à travers le pays, selon le ministre.

"Silence absolu!"

Bâtiments aplatis, montagnes de gravats où des familles en détresse tentent de retrouver des personnes ensevelies: à l'épicentre du tremblement de terre, les équipes de l'AFP ont constaté d'impressionnantes scènes de destruction.

La zone la plus durement touchée est celle de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent l'aéroport international de Maiquetia, endommagé et fermé, et la ville côtière de Catia la Mar dont plusieurs immeubles sont écroulés.

"C'était terrifiant", raconte Lisbeth Vazquez, 37 ans, miraculée et sortie de justesse de son immeuble. "Des voisins des étages inférieurs sont ensevelis, on essaie de les sortir".

"On a besoin de gens qui viennent aider. Il y a ici une petite fille qui est coincée depuis hier soir, on peut la sortir, on a besoin d'une pelleteuse!", s'écrie désespéré Dani Rizo, un autre habitant du même bâtiment, âge de 48 ans.

Infographie expliquant le fonctionnement des failles décrochantes, comme celle qui a provoqué un séisme de magnitude 7,5 au Venezuela le 24 juin ( AFP / Gal ROMA )

Des images aériennes de La Guaira diffusées sur les réseaux sociaux montrent une succession de résidences à piscine effondrées comme des chateaux de cartes.

Au sol, à la lueur des projecteurs qui transpercent la nuit noir, des hommes juchés sur un tas de ruines tentent d'ouvrir à coups de marteau piqueur les gravats d’un défunt bâtiment.

Soudain, un ouvrier crie "silence absolu". Les secouristes s'immobilisent d'un coup afin de pouvoir entendre les voix d'éventuels survivants ensevelis. "Une lampe de poche, une lampe de poche", crie un autre, tentant d'illuminer l'obscurité d'un boyau s'enfonçant dans la pierraille.

D'autres secouristes se reposent à quelques pas de là, appuyés contre un mur. Epuisés, ils n'ont même pas enlevé leur casque de chantier jaune sur la tête ou le masque chirurgical sur le bas du visage qui les protège de la poussière.

"Taupes" et Marines

De nombreux pays, notamment d'Amérique latine, ont annoncé de l'aide. Un premier avion du Salvador est arrivé sur place, selon le président de ce pays Nayib Bukele. "Notre personnel sur place nous informe (...) qu'il manque beaucoup d'équipements", a-t-il souligné sur X.

La télévision vénézuelienne a fait état également de l'arrivée à Maracay (50 km à l'ouest de Caracas) de 80 secouristes suisses et d'un groupe de 80 secouristes mexicains, connus sous le surnom des "Taupes", spécialisés dans les recherches de victimes de séismes.

Les Etats-Unis ont promis une réponse "importante", "rapide et efficace", par la voix de leur secrétaire d'Etat, Marco Rubio. Avec l'envoi de secouristes et le déblocage d'une aide de 150 millions de dollars. L'armée américaine a fait savoir qu'elle déploierait des navires militaires, des avions et des hélicoptères en soutien aux secours.

Depuis Caracas, le général du corps des Marines Kevin Jarrard sera en charger de "superviser" cette aide militaire américaine, a annoncé sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).

Cette initiative américaine, un acte diplomatique fort après des années de tensions, s'inscrit dans le cadre du rétablissement des relations entre les deux pays depuis que les forces américaines ont capturé en janvier le président déchu, Nicolas Maduro, aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis.

Recherche de survivants ensevelis dans les décombres d'un immeuble détruit par le séisme au Venezuela, le 25 juin 2026 à Caraballeda, à 40 km au nord-est de Caracas ( AFP / Federico PARRA )

La Turquie, pays familier des tremblements de terre, a annoncé le départ vendredi matin d’Istanbul de deux avions militaires avec à leur bord 67 secouristes avec leurs des chiens sauveteurs et des véhicules.

La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a décrété l'état d'urgence peu après la double secousse de magnitude 7,2 et 7,5, qui s'est produite mercredi à 18H04 (22H04 GMT).

D'après les données du Service géologique des Etats-Unis (USGS), le tremblement de terre de 7,5 est le plus fort depuis 1900 à avoir frappé le Venezuela, pays pétrolier de près de 30 millions d'habitants à l'économie en crise depuis des années.

bur-lp-mel/lab-esp/eba/bds/roc/lgo/hba/pcl