Deux tiers de la France en alerte canicule maximale, les hôpitaux sous tension

Un homme se rafraîchit sous une fontaine à Paris le 24 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Hôpitaux sous tension, annulations d'évènements culturels et sportifs:malgré une baisse progressive des températures qui pointe à l'horizon, deux tiers de la France restent vendredi écrasés par une canicule d'ampleur exceptionnelle qui s'étend ailleurs en Europe.

Aux urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, un des principaux hôpitaux parisiens, la situation "extrêmement grave", a alerté vendredi le chef des urgences Philippe Juvin sur BFMTV/RMC. Le service est sous forte tension en raison de la canicule, selon ce professeur de médecine.

"L'hôpital doit tenir", a martelé le Premier ministre vendredi matin sur X. Selon Matignon, "la pression hospitalière se prolongera plusieurs jours", et une "nouvelle cellule interministérielle de crise se réunira cet après-midi".

Un homme se rafraîchit à une fontaine publique près du Canal Saint-Martin à Paris en pleine canicule, le 25 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Sébastien Lecornu a déclaré que la vigilance se concentrait également "particulièrement sur les personnes isolées à leur domicile", appelant chacun à la "solidarité".

"Ce que nous demandons, c'est que les personnes fragiles, celles par exemple, qui ont des maladies cardiovasculaires, les personnes âgées, les jeunes enfants limitent les sorties et les activités physiques trop importantes", a aussi déclaré la ministre de la Transition écologique Monique Barbut vendredi matin.

A 09H00, 46.000 personnes restaient privées d'électricité, essentiellement dans les Yvelines (25.000), en Gironde (7.500), et dans les Hauts de Seine (3.000), selon Enedis.

Une enveloppe de plus de 130 millions d'euros a par ailleurs été débloquée par EDF, la Banque des territoires, la Banque postale et le gouvernement, pour financer en urgence des systèmes de rafraîchissement et des travaux dans les écoles, particulièrement touchées par la canicule.

Annulations en série

Avec 61 départements en vigilance rouge vendredi, la chaleur reflue légèrement après le pic de l'épisode atteint jeudi.

Onze de ces départements devraient passer en vigilance orange vendredi à 22H00, selon Météo-France, et treize autres seront rétrogradés samedi à 06H00.

"L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays", explique Météo-France, ajoutant que "de l'air plus frais commence à gagner par l'ouest et le nord-ouest".

Des orages ont éclaté jeudi soir dans l'ouest, comme à Rennes où un air frais soufflait vendredi matin, au grand soulagement des habitants après une semaine éprouvante. "C’est enfin respirable!", s'est rejoui Aurélie Sauvager, 47 ans.

Même si la nuit a encore été très chaude sur certains points du pays, elle n'a pas battu de nouveaux records: la moyenne des températures minimales a été de 21,5°C, contre 22°C la nuit précédente, selon Météo-France.

Le prévisionniste a déjà averti que des "conditions caniculaires" devraient persister sur une bonne partie du pays pendant le weekend.

Conséquence de la vague de chaleur exceptionnelle: des événements sportifs ou culturels sont annulés comme la Marche des fiertés LGBT+ initialement prévue à Paris samedi, et reportée.

Celle de Lyon prévue samedi également, tandis que les courses "We run" à Paris du week-end ont été annulées, tout comme le festival de musique Solidays.

Vendredi matin, plus de 850.000 collégiens passent eux des épreuves du brevet. Les collégiens pourront, "évidemment", "à tout moment, au cours de l'épreuve, aller se rafraîchir, de l'eau sera distribuée", a affirmé jeudi sur France 2 le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray.

Une infirmière prépare une perfusion de réhydratation à l'hôpital Purpan de Toulouse, le 23 juin 2026 ( AFP / Ed JONES )

La chaleur ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone, et au moins 150 millions de personnes en Europe devraient subir des températures de plus de 35°C vendredi, selon une analyse AFP.

En Allemagne, le service météorologique (DWD) a averti qu'un "stress thermique sévère à extrême" était prévu sur quasi-totalité du pays dans les prochains jours.

Mortalité en hausse

"La chaleur est épuisante. (...) Surtout quand on doit marcher dans la rue avec toutes ses affaires, en errant d'une gare à l'autre", a témoigné auprès de l'AFP Christian Bernardt, 52 ans, sans-abri à Berlin.

Aux Pays-Bas, en alerte rouge sur une grande partie du territoire, les ponts mobiles devant laisser les bateaux sur les célèbres canaux du pays font l’objet d'un refroidissement préventif pour éviter que le métal se dilate et qu’ils ne s’ouvrent ou ne se ferment plus. Des festivals sont aussi annulés.

Les conséquences sanitaires commencent à émerger: au moins 212 décès pouvant être attribués à la vague de chaleur ont été recensés de dimanche à mercredi en Espagne, contre 98 à la même période 2025, selon des données publiées par l'Institut de santé Carlos III à Madrid.

30°C, record du jour le plus chaud en France ( AFP / Sylvie HUSSON )

Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire a évoqué une "mortalité en hausse", sans précision chiffrée.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains.