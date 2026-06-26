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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:18

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (-0,02%) pour le Dow Jones

.DJI , en baisse de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,17% pour le Nasdaq.

* Les VALEURS TECHNOLOGIQUES sont à surveiller vendredi alors que s'achève une semaine tumultueuse pour le secteur, le rebond amorcé par les valeurs technologiques au lendemain des résultats de Micron ayant été freiné par un recul de certaines méga-capitalisations technologiques.

APPLE AAPL.O a reculé de 6,1% mercredi après avoir annoncé une hausse des prix de ses iPad et MacBook, tandis que NVIDIA

NVDA.O , MICROSFOT MSFT.O et ALPHABET GOOGL.O ont concédé entre 0,5% et 3,5%.

* ON SEMICONDUCTOR CORP ON.O recule d'environ 8% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi un accord en vue d'acquérir SYNAPTICS SYNA.O , dans le cadre d'une transaction en actions d'environ sept milliards de dollars, tandis que le fabricant d'équipement d'origine de pavés tactiles pour ordinateurs portables avance de 4,4% avant la cloche.

* CROCS' CROX.O - Le fabricant de chaussures progresse de 2,04% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation par Piper Sandler.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NVIDIA
195,7400 USD NASDAQ -1,64%
ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
S&P 500 INDEX
7 357,49 Pts CBOE 0,00%
SYNAPTICS
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