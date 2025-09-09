La directrice générale de TotalEnergies estime que le développement du GNL aux États-Unis pourrait entraîner une surabondance de l'offre mondiale et signale la nouvelle décision concernant le Rio Grande

NextDecade annonce le FID du nouveau train GNL Rio Grande - Total

Total continue d'investir dans l'énergie aux États-Unis

Les exportations américaines de GNL ont atteint un record historique le mois dernier

Le marché du GNL pourrait être surchargé si tous les projets prévus étaient construits, selon la directrice générale de Total

Les États-Unis construisent trop d'usines de gaz naturel liquéfié, a déclaré mardi Patrick Pouyanne, directrice générale de TotalEnergies

TTEF.PA , avertissant que cela pourrait conduire à une surabondance durable sur le marché si tous les projets prévus étaient mis en service.

Patrick Pouyanne a déclaré plus tôt qu'une décision finale d'investissement sur les unités supplémentaires du projet Rio Grande LNG au Texas, dans lequel Total détient une participation, serait annoncée plus tard dans la journée de mardi.

La major pétrolière française est le premier acheteur mondial de GNL américain, le gaz ayant dépassé le pétrole dans la composition des ventes de la société pour la première fois l'année dernière, alors que la transition vers des combustibles plus propres stimule la demande mondiale de gaz dans une tendance qui devrait durer des décennies.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec une capacité annuelle totale qui devrait atteindre 115 millions de tonnes cette année et d'autres projets en cours, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie. "Nous construisons trop", a déclaré Patrick Pouyanne lors d'une table ronde sur le GNL à la conférence GasTech de Milan. "Nous sommes confrontés à de nombreux projets américains. Nous serons confrontés à une offre excédentaire ... pendant quelques années si tous ces projets sont mis en œuvre

Toutefois, Patrick Pouyanne avait déclaré lors d'une interview accordée à CNBC que les États-Unis offraient à Total de nombreuses possibilités d'investissement dans le domaine de l'énergie.

"Nous continuons à explorer le gaz et le GNL, et nous allons annoncer un nouveau train pour Rio Grande LNG; la décision finale d'investissement (FID) sera annoncée aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Patrick Pouyanne rencontrera les secrétaires américains à l'énergie et à l'intérieur plus tard dans la journée de mardi.

NextDecade NEXT.O , qui développe Rio Grande, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau aux États-Unis. Le producteur de GNL basé à Houston a précédemment déclaré qu'il visait la mi-septembre pour la décision finale d'investissement sur un quatrième et un cinquième train, ou unité de liquéfaction, à Rio Grande.

TotalEnergies détient une participation de 17,5 % dans NextDecade et de 16,7 % dans la phase 1 du projet Rio Grande, qui comprend les trois premiers trains. En avril, il a signé un contrat de 20 ans pour acheter 1,5 million de tonnes par an du train 4, bien que Reuters ait rapporté le mois dernier que Total avait décliné son option d'investir dans le train 5.