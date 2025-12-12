information fournie par Boursorama avec AFP • 12/12/2025 à 11:22

Maroc: BNP Paribas en discussions avec Holmarcom en vue de la cession de sa filiale BMCI

Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé vendredi être entré en discussions exclusives avec Holmarcom, un des principaux groupes industriels du Maroc, en vue de lui céder sa participation de 67% dans sa filiale marocaine BMCI.

"Ces discussions sont à un stade préliminaire. BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable", précise la banque dans un communiqué.

Le groupe bancaire indique que "si la transaction devait se conclure courant 2026, l'impact positif sur le ratio CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d'environ +15 pbs", ou points de base.

Plus ce ratio est élevé, plus une banque est capable d'absorber, grâce à son capital, des pertes liées à des crédits non honorés ou à des investissements risqués.

Un autre groupe bancaire français, Crédit Agricole, avait également, en 2022, cédé à Holmarcom sa participation dans sa filiale Crédit du Maroc.

Holmarcom est un des principaux groupes industriels du royaume du Maroc. Il est présent notamment dans l'agro-alimentaire, l'immobilier et les assurances.

Société Générale s'était également désengagée en 2024 de sa filiale marocaine.