Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,44% pour le Nasdaq.

* BROADCOM AVGO.O recule de près de 5% en avant-Bourse après que le fabricant de puces a dit qu'il prévoyait une baisse de ses marges en raison de l'augmentation de la part des revenus liés à l'intelligence artificielle (IA).

* ORACLE ORCL.N reste à surveiller vendredi après avoir chuté de plus de 10% la veille, pénalisé par des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le trimestre en cours et par la hausse de ses dépenses d'investissement.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O a annoncé jeudi que son directeur général Calvin McDonald quitterait le groupe après environ sept ans à la tête de l'entreprise et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel. L'action prend près de 10% en avant-Bourse.

* STRATEGY MSTR.O - Selon certains analystes, le géant spécialisé dans la détention de bitcoins risque d'être exclu du Nasdaq 100 lors de la révision annuelle de l'indice prévue vendredi alors que des questions sur son modèle économique pèsent sur l'action.

* INTEL INTC.O a testé cette année des outils pour la fabrication de puces provenant d'un groupe fortement implanté en Chine et de deux unités étrangères soumises à des sanctions américaines, selon deux sources au fait du sujet.

* APPLE AAPL.O a obtenu jeudi l'annulation partielle de la décision de justice qui obligeait le fabricant de l'iPhone à modifier son App Store afin de favoriser une plus grande concurrence, dans le cadre de la procédure antitrust engagée par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite.

