Uber lance un service de Robotaxi à Dubaï avec WeRide
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 11:30

WeRide et Uber Technologies, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, annoncent le lancement officiel des trajets passagers Robotaxi à Dubaï via l'application Uber.

"À partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent réserver un Robotaxi WeRide via l'option "Autonome" de l'application Uber, en commençant par certains endroits à Umm Suqeim et Jumeirah", explique la plateforme de services de mobilité.

Ce lancement fait suite à un programme pilote collaboratif et à des tests depuis l'annonce initiale du partenariat en avril de cette année, permettant une transition sûre et fluide vers la mobilité autonome.

Uber précise que ce service d'essai fonctionne actuellement avec un spécialiste du véhicule à bord "afin d'assurer une expérience sûre et fiable, posant ainsi les bases d'un service commercial entièrement autonome début 2026".

Valeurs associées

UBER TECH
85,500 USD NYSE +1,60%
