La Corée du Sud rassure sur les promesses d'investissement des États-Unis après que Trump a menacé d'augmenter les droits de douane

Trump accuse la législature sud-coréenne de ne pas respecter l'accord commercial

Les États-Unis et la Corée du Sud ont conclu un accord l'année dernière

La présidence sud-coréenne et le parti au pouvoir s'engagent à agir

Trump annonce que les droits de douane passeront de 15 % à 25 %

La Corée du Sud s'est démenée mardi pour assurer aux Etats-Unis qu'elle restait déterminée à mettre en œuvre un accord commercial après que le président Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait les droits de douane sur les automobiles et d'autres importations en provenance de son allié, accusant un retard dans la mise en œuvre de le pacte conclu l'année dernière.

M. Trump a déclaré lundi que le parlement sud-coréen ne respectait pas sa part de l'accord en promulguant rapidement l'accord qu'il avait conclu avec le président Lee Jae Myung pour réaliser d'énormes investissements dans des projets commerciaux américains en échange d'une réduction des droits de douane.

Pour la Corée du Sud, cette décision, qui les a pris par surprise selon des responsables à Séoul, est le dernier revers en date alors qu'elle tente de naviguer dans l'alliance et le partenariat commercial au milieu des défis potentiels que les exigences de M. Trump posent à sa sécurité et à sa stabilité financière.

En juillet dernier, MM. Trump et Lee ont conclu un accord de principe pour que Séoul réalise 350 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis, malgré les inquiétudes concernant l'impact d'une sortie aussi importante de la quatrième économie d'Asie.

"Le président Lee et moi-même avons conclu un grand accord pour les deux pays le 30 juillet 2025 et nous avons réaffirmé ces termes lorsque j'étais en Corée le 29 octobre 2025", a écrit M. Trump sur les médias sociaux.

M. Trump a déclaré que le corps législatif sud-coréen n'avait pas promulgué l'accord et, par conséquent: "J'augmente par la présente les TARIFS sud-coréens sur les automobiles, le bois, les produits pharmaceutiques et tous les autres TARIFS réciproques, de 15 % à 25 %."

La date d'entrée en vigueur de la hausse n'a pas été précisée immédiatement. Une source au fait des discussions internes entre les deux pays a déclaré que M. Trump pourrait avoir été incité par les récentes mesures réglementaires prises par la Corée du Sud à l'encontre de Coupang CPNG.N , une société de commerce électronique cotée en bourse aux États-Unis qui a protesté contre ces mesures en les qualifiant d'injustes et de discriminatoires .

Les deux pays sont en pourparlers pour répondre aux préoccupations de Washington concernant les réglementations applicables aux entreprises technologiques américaines dans le cadre de l'accord commercial.

La Maison Bleue de la Corée du Sud a déclaré qu'elle s'engageait à mettre en œuvre l'accord et qu'elle continuerait à prendre les mesures nécessaires pour le finaliser afin d'éviter les hausses de droits de douane.

Le principal conseiller politique de M. Lee a convoqué une réunion d'urgence avec les fonctionnaires et le ministre de l'industrie, actuellement au Canada , se rendra bientôt aux États-Unis pour rencontrer le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré la Maison bleue.

Un haut représentant commercial se rendra également à Washington pour rencontrer le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a ajouté la Maison Bleue.

La Maison Blanche et le bureau de M. Greer n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le parti démocratique au pouvoir en Corée du Sud a déclaré que cinq projets de loi visant à mettre en œuvre l'investissement américain sont actuellement en cours d'examen par une commission et qu'avec le soutien de l'opposition, le parlement devrait être en mesure d'accélérer leur adoption. Il n'a pas donné de calendrier pour le vote.

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 1,19 % avant d'inverser les pertes initiales pour s'échanger 2,2 % plus haut, tandis que le won KRW= s'est affaibli de 0,5 % par rapport au dollar.

Trump a bouleversé le commerce mondial en imposant des droits de douane sur les importations de presque tous les pays depuis le début de son second mandat en 2025. Dans certains cas, il a menacé d'augmenter les droits de douane, puis les a retardés ou n'a pas donné suite.

Choi Seok-young, un ancien négociateur commercial sud-coréen, a déclaré que la menace de hausse des droits de douane de M. Trump pouvait être considérée comme "une manœuvre politique par laquelle les États-Unis exercent une pression maximale sur la Corée du Sud afin de l'obliger à faire des concessions dans le cadre des négociations en cours sur les barrières non tarifaires".

LES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS CHUTENT EN 2025

Les exportations de la Corée du Sud ont atteint le chiffre record de 709,4 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 3,8 % par rapport à 2024. Les expéditions à destination des États-Unis se sont élevées à 122,9 milliards de dollars, soit une baisse de 3,8 %, ce qui en fait tout de même le deuxième marché le plus important après la Chine.

Les exportations d'automobiles vers les États-Unis se sont élevées à 30,2 milliards de dollars, représentant 25 % du total des expéditions américaines, le plus important secteur sud-coréen, mais en baisse de 13,2 % par rapport à 2024.

Après l'accord de l'année dernière, Washington et Séoul ont fixé les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et de pièces détachées coréennes à 15 %, contre 25 % auparavant, s'alignant ainsi sur leurs concurrents japonais. Le taux de 15 % est entré en vigueur le 1er novembre.

L'augmentation des droits de douane toucherait particulièrement le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor 005380.KS et sa filiale Kia 000270.KS . Les actions de Hyundai et de Kia étaient respectivement en baisse de 0,4 % et de 1,7 % à 5 h 08 GMT, après des baisses plus marquées dans les échanges précédents.

Hyundai n'a pas répondu à une demande de commentaire.

General Motors GM.N , qui produit environ 500 000 véhicules par an en Corée du Sud et exporte la plupart d'entre eux aux États-Unis, n'a pas non plus fait de commentaire.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA MONNAIE

Dans le cadre de l'accord conclu l'année dernière, la Corée du Sud s'est engagée à payer 200 milliards de dollars sur les 350 milliards de dollars en espèces, sous forme de versements échelonnés plafonnés à 20 milliards de dollars par an, afin de maintenir la stabilité du won.

Au début du mois, le ministre sud-coréen des Finances, Koo Yun-cheol, a déclaré à Reuters que le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre le programme d'investissement dès que possible, tout en notant que l'incertitude liée à la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane de M. Trump, attendue prochainement, pourrait affecter le processus.

Il a ajouté qu'il était peu probable que l'investissement prévu de 350 milliards de dollars démarre au cours du premier semestre 2026, compte tenu de la faiblesse du won.

La perspective d'importantes sorties de devises a causé des maux de tête aux autorités de Séoul à un moment où le won s'est effondré pour s'échanger à des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale de 2007 à 2009.