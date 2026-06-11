La Corée du Sud inflige une amende de 409 millions de dollars à Coupang, la plus lourde sanction jamais prononcée dans le pays pour une violation de données

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* Selon l'autorité de régulation, l'absence de mesures de sécurité chez Coupang a entraîné une fuite de données

* L'amende s'élève à 1,4 % du chiffre d'affaires de Coupang en 2025

* Coupang présente ses excuses pour l'inquiétude causée à ses clients et au public

(Ajout de commentaires du régulateur et de Coupang, détails tout au long de l'article)

La Corée du Sud va infliger une amende de 625 milliards de wons CPNG.N (409,30 millions de dollars) au géant du commerce électronique Coupang pour une fuite massive d'informations sur ses clients l'année dernière et la collecte illégale de données personnelles. Il s'agit de la plus lourde sanction jamais infligée à une entreprisepour une violation de données dans le pays .

La Commission de protection des données personnelles a déclaré que la société cotée à New York avait divulgué les données personnelles de plus de 33 millions de clients et n'avait pas détecté la violation dans le délai de 72 heures requis par la loi.

Selon les calculs de Reuters, cette amende représente 1,4 % du chiffre d'affaires de Coupang, qui devrait s'élever à 45.000 milliards de wons en 2025.

“Cet incident est dû à l'absence de mesures et de systèmes de sécurité chez Coupang, et non à un piratage sophistiqué”, a déclaré jeudi Song Kyung-hee, présidente de l'autorité de régulation de la protection de la vie privée, lors d'une conférence de presse.

Après l'annonce de l'amende, Coupang a présenté ses excuses pour avoir inquiété le public et ses clients.

Toutefois, l'entreprise a déclaré: “Nous regrettons que nos mesures proactives visant à prévenir les dommages secondaires liés à la fuite de données de l'année dernière, ainsi que nos explications fondées sur des faits clairs, n'aient pas été suffisamment prises en compte” dans la décision de l'autorité de régulation.

Basée à Seattle, Coupang réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en Corée du Sud, où elle propose la livraison rapide de produits d'épicerie, de denrées alimentaires et d'autres marchandises.

Cette sanction fait suite aux conclusions d’une enquête menée par le gouvernement plus tôt cette année, qui attribuait la responsabilité de la violation à une défaillance de la direction .

Le ministère sud-coréen des Sciences avait alors déclaré qu'un ancien employé, de nationalité chinoise, avait volé une clé de sécurité et obtenu un accès non autorisé aux comptes des clients.

Mme Song a déclaré que le système de sécurité de Coupang avait permis à un pirate informatique d'accéder facilement aux informations personnelles de tous ses clients, même après le départ du suspect de l'entreprise.

L'entreprise n'a pas non plus détecté une augmentation inhabituelle du trafic vers ses données clients avant d'être alertée par la demande d'un client, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, l'autorité de régulation a constaté que le programme marketing de l'entreprise avait illégalement collecté des informations sur les activités en ligne d'environ 11 millions de clients sans leur consentement, a déclaré Mme Song.

Les enquêtes sur la violation de données ont exacerbé les tensions commerciales avec Washington, alors que certains craignaient que les autorités coréennes ne soient allées trop loin dans leur traitement de cette entreprise cotée aux États-Unis, alors que les deux alliés négocient les détails d’un accord commercial conclu l’année dernière.

La Corée du Sud a toutefois déclaré que son enquête sur Coupang ne relevait ni du commerce ni de la sécurité et devait être traitée séparément des discussions en cours avec Washington.

Selon IM Securities, basée à Séoul, l'entreprise contrôlerait environ 40 % des services logistiques en Corée du Sud, ce qui représente la plus grande part de marché parmi ses concurrents.

“Coupang a considérablement développé son service de commerce électronique en s’appuyant sur une vaste base de données clients”, a déclaré Mme Song. “Mais l’entreprise ne disposait pas d’un système permettant de protéger et de gérer les informations des clients malgré l’ampleur de ses activités.”

(1 $ = 1.527,0000 wons)