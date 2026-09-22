La Corée du Sud confirme son premier projet dans le cadre d'un accord d'investissement de 350 milliards de dollars américains, malgré des inquiétudes quant à sa viabilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement sud-coréen présente au Parlement un plan d'investissement américain de 350 milliards de dollars

* Un député indique que Séoul a choisi une centrale à gaz au Texas comme premier projet potentiel

* Le président Lee a déclaré que la viabilité commerciale constituait un point d'achoppement dans les négociations au niveau des projets

* Parmi les projets envisageables figurent également des réacteurs nucléaires américains, une prise de participation dans Westinghouse et le projet de GNL en Alaska, précise le député

(Ajout de commentaires d'analystes, de détails fournis par d'autres députés et de l'agence Yonhap)

par Heejin Kim, Jihoon Lee et Joyce Lee

La Corée du Sud a confirmé mardi son premier projet dans le cadre d’un pacte d’investissement de 350 milliards de dollars avec les États-Unis et a indiqué qu’elle en envisageait deux autres, allant de l’avant malgré les inquiétudes quant à la rentabilité et les critiques du président Donald Trump concernant le rythme de mise en œuvre.

Séoul a retenu un projet de centrale électrique au gaz au Texas, tout en examinant une proposition d’investissement dans deux réacteurs nucléaires de conception sud-coréenne dans le cadre d’une initiative plus large d’investissement dans le nucléaire, a déclaré le député Chung Chin-ook en marge d’une réunion d’information animée par le ministre de l’Industrie, Kim Jung-kwan.

M. Kim a informé les parlementaires lors d’une réunion à huis clos, alors que Séoul et Washington s’efforcent de finaliser la mise en œuvre d’un accord commercial conclu en novembre dernier, qui réduit à 15 % les droits de douane américains sur les produits sud-coréens.

Ces projets d’investissement doivent être approuvés par une commission d’investissement du gouvernement américain et faire l’objet de négociations supplémentaires avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré M. Kim à Reuters à l’issue de la réunion. C’est M. Trump qui ferait l’annonce finale concernant le plan d’investissement américain, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

LES MENACES DE TRUMP

Les responsables américains ont reproché à Séoul de ne pas avancer assez vite sur ces investissements, notamment par rapport à des pays comme le Japon, et Trump avait menacé d’imposer des droits de douane plus élevés en conséquence.

Séoul souhaite éviter de nouvelles tensions avec Washington après que Trump eut également critiqué la Corée du Sud pour ne pas avoir apporté d’assistance concernant la guerre en Iran et que des responsables américains eurent fait part de leurs inquiétudes quant au traitement réservé aux entreprises américaines, notamment Coupang CPNG.N , cotée aux États-Unis.

Le président Lee Jae Myung a déclaré vendredi que la viabilité commerciale était devenue un point d’achoppement alors que les négociateurs passaient d’un accord général aux détails de projets individuels, et que Séoul avait cherché à garantir des investissements « commercialement raisonnables ».

“L’annonce du premier projet constituerait une première étape significative”, a déclaré Hyun Jung Je, chercheur senior au Korea Economic Institute of America, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Cela démontrerait que les deux gouvernements ont progressé dans l’identification d’une opportunité d’investissement qui, selon eux, peut servir les intérêts des deux pays. En fin de compte, l’accord devra être jugé à l’aune de sa mise en œuvre et de ses résultats, plutôt que de l’engagement lui-même.”

PROJETS ÉLECTRIQUES ET NUCLÉAIRES

La Corée du Sud envisage également d’acquérir une participation de 5 % à 10 % dans la société américaine de technologie nucléaire Westinghouse, tandis qu’aucune décision n’a encore été prise concernant la participation à un projet de gaz naturel liquéfié en Alaska, longtemps reporté, a précisé M. Chung.

Le projet confirmé – une centrale à gaz de 6,3 gigawatts à Encinal, au Texas – est évalué à plus de 20 milliards de dollars et alimenterait en électricité des centres de données d’intelligence artificielle et des usines de puces électroniques, selon les médias.

Les deux pays discutent également de la construction de jusqu’à huit grands réacteurs nucléaires aux États-Unis, dont deux seraient construits selon le modèle coréen APR1400 tandis que les six autres utiliseraient la conception AP1000 de Westinghouse, a indiqué une source au fait des négociations.

Une autre source a également indiqué que la Corée du Sud cherchait à plafonner l'investissement annuel à 20 milliards de dollars afin de limiter l'impact potentiel sur le taux de change du won KRW= .

Le député Bae Jun-young a déclaré qu’un versement “important” serait exigé d’ici fin septembre, après une annonce officielle.

Les fonds pourraient être versés dans un délai de 45 jours si Washington en faisait la demande, a rapporté l’agence Yonhap. La Corée du Sud financera intégralement un projet de centrale à gaz au Texas, tandis que la propriété serait répartie à parts égales avec des partenaires américains, a également indiqué l’agence de presse.

Kim Yong-jin, professeur de gestion à l’université de Sogang, a déclaré que le projet de centrale électrique au Texas pourrait aider d’autres entreprises coréennes à pénétrer le marché américain avec leurs technologies.

Un accord visant à construire des réacteurs nucléaires de conception coréenne et à acquérir une participation d’environ 10 % dans Westinghouse aiderait également la Corée du Sud à protéger sa propriété intellectuelle, a-t-il ajouté.

“Ce serait le scénario idéal, car il y a de fortes chances que cela ouvre également des marchés en Europe et au Moyen-Orient.”

INQUIÉTUDES QUANT À LA VIABILITÉ COMMERCIALE

Des députés du parti conservateur d’opposition ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la viabilité commerciale de ces investissements, mais que le gouvernement leur avait répondu qu’il estimait que le projet texan serait viable dans le cadre d’un modèle de rentabilité s’étalant sur 20 ans.

Les parlementaires ont exigé un examen parlementaire plus approfondi de ces projets. Le gouvernement n’a pas besoin de l’approbation du Parlement, mais il est tenu d’informer l’assemblée des projets jugés commercialement raisonnables.

Les projets qui ne sont pas viables sur le plan commercial, mais que le gouvernement souhaite mener à bien pour des raisons de sécurité nationale ou de stabilité de la chaîne d’approvisionnement, nécessiteraient l’accord du Parlement, selon le projet de loi sud-coréen sur les investissements stratégiques américains.