La confiance des consommateurs se dégrade selon le Conference Board

Au mois de juillet, l'indice de confiance des consommateurs a fait moins bien que prévu. Il est passé de 92,2 points (donnée révisée à la hausse de 91,2 points), à 90,8 points. Les analystes visaient 92,4 points. A 90,8 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de janvier 2026 (84,5 points).
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