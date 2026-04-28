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La compagnie panaméenne Copa Airlines va acquérir 60 Boeing 737 Max
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Elida Moreno

Copa Airlines CPA.N a conclu un accord avec Boeing BA.N et GE Aerospace pour l'achat de jusqu'à 60 Boeing 737 MAX pour un prix catalogue d'environ 13,5 milliards de dollars, a annoncé lundi la compagnie aérienne panaméenne.

Cette commande, combinée aux 40 appareils en attente de livraison dans le cadre d'un accord existant, permettra à Copa d'ajouter plus de 100 nouveaux avions au cours des huit prochaines années et d'atteindre une flotte de plus de 200 appareils d'ici 2034.

DÉTAILS DE L'ACCORD

* Les livraisons d'avions sont prévues entre 2030 et 2034, sous réserve de modifications du calendrier.

* Copa pourra choisir entre les variantes 737 MAX 8, MAX 9 et MAX 10 en fonction de ses besoins opérationnels, a-t-elle précisé.

* Ces avions pourront être utilisés pour développer la flotte ou pour remplacer des appareils existants.

EN CHIFFRES

* La compagnie aérienne prévoit de transporter 20,9 millions de passagers en 2026, un chiffre qui devrait passer à plus de 27 millions d'ici la fin de la décennie.

* Chaque nouvel avion génère 60 à 70 emplois directs, a déclaré la compagnie aérienne, qui prévoit la création de plus de 2 100 nouveaux postes au Panama sur quatre ans.

Fusions / Acquisitions

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BOEING CO
230,700 USD NYSE -0,28%
COPA HLDGS RG-A
114,600 USD NYSE -1,19%
GE AEROSPACE
289,190 USD NYSE +1,62%
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