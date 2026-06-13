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Football/Coupe du monde-Les USA s'imposent contre le Paraguay
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 06:35

Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay

Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay

‌Les Etats-Unis se sont imposés vendredi ​face au Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur ​le territoire américain.

Une combinaison rapide entre les Américains Weston ​McKennie et Christian ⁠Pulisic a déjoué la défense adverse ‌dès la 7e minute de jeu et s'est soldée par un but ​du ‌milieu de terrain paraguayen Damian Bobadilla ⁠contre son camp.

L'attaquant américain Folarin Balogun a ensuite inscrit un doublé (31e et 45e), ⁠creusant encore ‌l'avance des Etats-Unis sur leurs ⁠adversaires.

Mauricio a marqué un but pour ‌le Paraguay à la 73e ⁠minute. Cela n'est toutefois pas parvenu ⁠à enrayer ‌la dynamique américaine: Giovanni Reyna a inscrit ​le dernier ‌but américaine au coup de sifflet final.

Les Etats-Unis, qui évoluent ​dans le groupe D, affronteront l'Australie le 19 juin lors ⁠d'un match organisé à Seattle, dans l'Oregon.

Le Paraguay se déplacera quant à lui à San Franciso pour disputer son prochain match contre la Turquie.

(Ed White; version française ​Camille Raynaud)

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