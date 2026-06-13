Football/Coupe du monde-Les USA s'imposent contre le Paraguay

Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay
Les Etats-Unis se sont imposés vendredi face au Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur le territoire américain.
Une combinaison rapide entre les Américains Weston McKennie et Christian Pulisic a déjoué la défense adverse dès la 7e minute de jeu et s'est soldée par un but du milieu de terrain paraguayen Damian Bobadilla contre son camp.
L'attaquant américain Folarin Balogun a ensuite inscrit un doublé (31e et 45e), creusant encore l'avance des Etats-Unis sur leurs adversaires.
Mauricio a marqué un but pour le Paraguay à la 73e minute. Cela n'est toutefois pas parvenu à enrayer la dynamique américaine: Giovanni Reyna a inscrit le dernier but américaine au coup de sifflet final.
Les Etats-Unis, qui évoluent dans le groupe D, affronteront l'Australie le 19 juin lors d'un match organisé à Seattle, dans l'Oregon.
Le Paraguay se déplacera quant à lui à San Franciso pour disputer son prochain match contre la Turquie.
(Ed White; version française Camille Raynaud)
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