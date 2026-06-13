Football-Retour "douloureux" en Coupe du monde pour le Paraguay

Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay

Le ‌sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, a décrit la ​défaite de son équipe face aux Etats-Unis comme une "leçon très douloureuse", déclarant que ses joueurs avaient été ​surpassés tactiquement, techniquement et physiquement durant leur premier match de Coupe ​de monde en 16 ans.

Les ⁠Etats-Unis se sont imposés vendredi face au ‌Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur le territoire américain.

"Lors ​d'une Coupe du ‌monde, vous devez laisser vos émotions de ⁠côté", a dit Gustavo Alfaro durant une conférence de presse d'après-match. "Ce qui compte, c'est la prise de ⁠décision, la ‌concentration et les détails."

"Les Etats-Unis ont gagné ⁠avec une justice et une clarté absolue. ‌Ils nous ont surpassé tactiquement, ils nous ⁠ont surpassé techniquement et ils nous ont ⁠surpassé physiquement."

Gustavo Alfaro ‌a estimé que le Paraguay, qui évolue dans ​le groupe D, devait ‌avancer s'il voulait rivaliser avec les meilleures équipes.

L'entraîneur argentin a réaffirmé que ​son équipe pouvait se qualifier, faisant valoir que ce serait le nombre de points ⁠et non de buts qui scellerait le destin du Paraguay.

Le Paraguay sera opposé à la Turquie lors de son prochain match, avant de conclure la phase de groupe en affrontant l'Australie.

(Janina Nuno Rios; version ​française Camille Raynaud)