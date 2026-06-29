La coentreprise de Matador Resources dans le secteur intermédiaire va acquérir les actifs de Cardinal pour 752 millions de dollars

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Matador Resources MTDR.N a annoncé lundi que sa coentreprise spécialisée dans le secteur intermédiaire, San Mateo Midstream, avait conclu un accord en vue d'acquérir les filiales d'exploitation de Cardinal Midstream Partners pour un montant de 752 millions de dollars en espèces.