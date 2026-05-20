La Chine annonce son intention d'acheter 200 avions Boeing et demande une prolongation de la trêve commerciale avec les États-Unis

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* La Chine confirme son intention d'acheter 200 avions Boeing

* Les États-Unis s'engagent à garantir l'approvisionnement en pièces détachées pour les moteurs d'avion, selon Pékin

* Pékin et Washington cherchent à s'entendre sur des réductions tarifaires réciproques

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ethan Wang et Liz Lee

La Chine a annoncé mercredi qu'elle achèterait 200 avions de ligne Boeing BA.N et qu'elle chercherait à prolonger la trêve commerciale conclue avec les États-Unis, qui doit expirer en novembre prochain.

Cette déclaration marque la première confirmation par Pékin de la commande de Boeing, bien qu'elle ne précise pas les types d'avions que la Chine achèterait.

Si elle est finalisée, cette commande constituerait la première grosse affaire conclue par Boeing en Chine depuis près d’une décennie, après que le constructeur américain a été largement écarté du deuxième marché aéronautique mondial en raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le président américain Donald Trump s'est rendu en Chine la semaine dernière pour un sommet avec le président Xi Jinping , lors d'un voyage qui a débouché sur une série d'engagements commerciaux, notamment l'achat de Boeing et l'accès au marché agricole.

Donald Trump a déclaré après le sommet de Pékin que les achats de Boeing pourraient atteindre jusqu'à 750 avions , ajoutant qu'ils seraient équipés de moteurs GE GE.N Aerospace.

Les États-Unis fourniront à la Chine des garanties d'approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d'avion dans le cadre de l'accord Boeing, a déclaré le ministère chinois.

TRÊVE COMMERCIALE

Les deux parties chercheront à obtenir des réductions tarifaires réciproques sur des marchandises d'une valeur d'au moins 30 milliards de dollars chacune, a déclaré le ministère, ajoutant que les droits de douane américains sur la Chine ne devaient pas dépasser le niveau fixé dans le cadre d'un accord conclu l'année dernière.

La Chine et les États-Unis ont conclu un accord à Kuala Lumpur avant une rencontre entre Trump et Xi en Corée du Sud en octobre, qui a prolongé leur trêve tarifaire d'un an.

L'accord prévoyait des réductions des droits de douane américains sur les produits chinois et une suspension des nouvelles restrictions imposées par Pékin sur les minéraux de terres rares et les aimants, qui sont essentiels pour des technologies telles que l'électronique grand public, les véhicules électriques et la défense.

Cette déclaration fait suite aux propos du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui a déclaré à Reuters que l'administration Trump n'était "pas pressée" de prolonger la trêve tarifaire et commerciale sur les minéraux critiques avec la Chine, laissant entrevoir de nouvelles négociations commerciales avec Pékin dans les mois à venir pour la renouveler.

Les deux parties travailleront ensemble pour répondre à leurs préoccupations respectives en matière de contrôle des exportations, a déclaré le ministère, ajoutant que Pékin examine les demandes de licences d'exportation pour les minéraux critiques, y compris les terres rares, destinés à des usages civils.

La Maison Blanche a déclaré dans une fiche d'information publiée dimanche que la Chine achèterait au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains entre 2026 et 2028, hors engagement existant concernant le soja.

La déclaration du ministère chinois du Commerce n'a pas confirmé ce chiffre, mais a indiqué que les deux parties avaient obtenu des "résultats positifs" dans le secteur agricole et conclu des accords sur l'accès réciproque aux marchés.

Pékin rétablira l'enregistrement des exportateurs de bœuf américains éligibles et reprendra les importations de certains produits avicoles américains, a déclaré le ministère.

Les États-Unis se sont engagés à supprimer ou à faire progresser la suppression de plusieurs barrières non tarifaires affectant les exportations agricoles chinoises, avec des mesures visant à faciliter les exportations de produits laitiers chinois, a-t-il ajouté.