La compagnie minière canadienne Sherritt ne vas pas liquider ses actifs à Cuba

La compagnie minière canadienne Sherritt a annoncé mardi revenir sur sa décision de liquider ses actifs à Cuba, même si ses opérations sur l'île restent suspendues en raison des sanctions américaines.

Une mine détenue par Sherritt, à Madagascar, en 2008 (illustration) ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Sherritt exploitait jusque-là du nickel et du cobalt dans la mine de Moa, située dans la province d'Holguin (est). Elle était engagée depuis les années 1990 dans une coentreprise à parts égales avec l'Etat cubain, la General Nickel Company S.A.

Le 1er mai, le président américain a signé un décret durcissant les sanctions contre Cuba, affirmant que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, continue de représenter "une menace extraordinaire" pour la sécurité nationale des États-Unis.

En vertu de ce décret, le secrétaire d'État Marco Rubio avait annoncé le 8 mai que la coentreprise minière faisait l'objet de sanctions.

Sherrit avait alors annoncé se retirer de Cuba pour éviter d'être visée par ses mesures, pouvant impliquer notamment des difficultés pour accéder au système financier international ou effectuer des transactions, une interdiction pour des banques de travailler avec Sherritt, ou le gel d'avoirs.

Dans un communiqué ultérieur, la compagnie avait annoncé la dissolution de ses actifs miniers sur l'île, avant de revenir sur sa décision mardi.

"A la suite de nouvelles consultations (...) et à la lumière des informations supplémentaires dont dispose actuellement la société, Sherritt ne donne plus suite aux étapes de dissolution et de renonciation relatives à ses intérêts à Cuba (...) y compris la dissolution de la coentreprise avec General Nickel Company S.A. de Cuba", a annoncé la compagnie dans un communiqué.

Outre la mine de Moa, Sherritt détient des actifs de production d'électricité dans Energas S.A., une coentreprise cubaine créée pour traiter du gaz naturel brut et produire de l'électricité, ainsi que des intérêts dans l'activité de forage.

"Sherritt maintient la suspension de sa participation directe aux activités en coentreprises à Cuba et continuera de travailler avec les parties prenantes et ses conseillers afin de mettre en œuvre, dès que cela sera raisonnablement possible, les mesures appropriées pour répondre au décret présidentiel", est-il ajouté.

Le 8 mai, le conglomérat militaro-économique cubain Gaesa, qui contrôle une grande part de l'économie de l'île, avait été également sanctionné par Washington.