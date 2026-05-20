* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EURONEXT ENX.PA a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, portée par une hausse des activités de trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes.
* UBISOFT UBIP.PA , ELIOR ELIOR.PA ET M&S MKS.L doivent publier leurs résultats financiers respectifs ce mercredi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO
(Rédigé par Claude Chendjou)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer