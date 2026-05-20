information fournie par Reuters • 20/05/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, portée par une hausse des activités de trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes.

* UBISOFT UBIP.PA , ELIOR ELIOR.PA ET M&S MKS.L doivent publier leurs résultats financiers respectifs ce mercredi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Claude Chendjou)