Xi et Poutine affirment le caractère "inébranlable" des relations sino-russes malgré les crises

Le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue russe Vladimir Poutine à Pékin, le 20 mai 2026 ( POOL / Maxim Stulov )

Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affirmé mercredi la force des relations entre les deux puissances malgré les turbulences internationales, et moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par leur homologue américain Donald Trump.

"Nous avons su approfondir sans cesse la confiance politique mutuelle et la coordination stratégique avec une persévérance inébranlable qui a résisté à mille épreuves", a dit M. Xi, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

M. Poutine a quant à lui parlé de relations à un "niveau sans précédent", en particulier dans le domaine économique, malgré les "facteurs extérieurs défavorables".

Menaces de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, poursuite de la guerre en Ukraine, tensions sur les échanges et les approvisionnements en hydrocarbures... les deux hommes se retrouvent dans un contexte de crises multiples concernant directement leurs pays.

Xi Jinping a déclaré qu'une reprise des combats au Moyen-Orient serait "inopportune". "Il est urgent de parvenir à un arrêt total de la guerre", a-t-il dit.

Une fin rapide du conflit réduirait les perturbations subies par les approvisionnements en énergie et au-delà par le commerce et l'industrie, a dit M. Xi dont le pays est fortement tributaire du commerce international et des livraisons de pétrole et de gaz en provenance du Golfe.

- "Fournisseur fiable" -

Les tensions sévissant depuis le déclenchement par les Etats-Unis et Israël de la guerre contre l'Iran et leur effet sur le transport des hydrocarbures sont l'un des sujets brûlants au menu des deux leaders.

La Chine est directement impactée. La crise moyen-orientale présente au contraire pour M. Poutine l'opportunité de nouveaux débouchés pour son pays, troisième producteur mondial de pétrole et le deuxième de gaz en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie.

"Sur fond de crise au Moyen-Orient, la Russie garde sa place de fournisseur fiable de ressources, alors que la Chine demeure un consommateur responsable de ces ressources", a dit M. Poutine.

Le sommet sino-russe offre à M. Poutine l'occasion de faire avancer un projet capital pour son pays, le grand gazoduc "Force de Sibérie 2". Il relierait les plus grosses réserves de gaz naturel russes dans le nord de la Sibérie et la Chine. Il ouvrirait un débouché pour les hydrocarbures russes, délaissés par l'Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais sa réalisation tarde.

"La locomotive de la coopération économique est l'interaction russo-chinoise dans le secteur de l'énergie", a dit M. Poutine.

Même si son pays fait face à ses propres défis, M. Xi reçoit M. Poutine en position de force comme c'était le cas avec M. Trump.

- Relation déséquilibrée -

Souriant, le président chinois a reçu M. Poutine par une poignée de mains chaleureuse au pied des marches du Palais du Peuple. Salve de canons, hymnes, revue de soldats, groupe d'enfants bondissants scandant "bienvenue, bienvenue" et agitant des drapeaux des deux pays... la mise en scène était la copie conforme de l'accueil de M. Trump.

MM. Xi et Poutine se donnent communément du "vieil ami" et du "cher ami" et se sont rencontrés presque 40 fois au cours de plus de 13 années d'exercice concomitant du pouvoir.

Xi Jinping cherche à imposer l'image de la Chine comme un pôle de stabilité respectueux d'un ordre international bousculé par Donald Trump. Chine et Russie sont tous deux opposées à un ordre mondial dominé par les Etats-Unis et l'Occident.

MM. Xi et Poutine devraient signer une déclaration en faveur d'un monde multipolaire.

Chine et Russie sont par ailleurs des partenaires de longue date de l'Iran et de la Corée du Nord.

Mais la Russie, affectée par quatre années de guerre en Ukraine, a plus besoin de la Chine que l'inverse, disent les experts.

Les relations économiques se sont considérablement renforcées depuis l'invasion de l'Ukraine. Les importations russes n'ont représenté qu'environ 5% des importations de la Chine en 2025, selon les Douanes chinoises. A l'inverse, la Chine a représenté plus du tiers des importations et plus du quart des exportations de la Russie en 2025, selon l'agence russe Tass.

- Invité en Russie -

La Chine était aussi fin 2025 le principal acheteur de pétrole brut et de charbon russes et le deuxième de gaz acheminé par pipeline, selon le Centre de recherche sur l'énergie CREA.

M. Poutine cherchera auprès de M. Xi l'assurance que la décrispation tentée avec les Etats-Unis à l'occasion de la visite de M. Trump n'aura pas lieu aux dépens de la Russie, conjecturent les analystes.

Les deux parties présentent le sommet comme l'illustration de rapports anciens à l'épreuve des turbulences, alors que Chine et Etats-Unis restent engagés dans une intense rivalité stratégique, commerciale et technologique.

L'occasion du sommet est le 30e anniversaire d'un "partenariat de coordination stratégique" et le 25e anniversaire d'un traité de bon voisinage. MM. Xi et Poutine se sont entendus pour prolonger ce traité, ont rapporté les médias des deux pays.

M. Poutine a invité M. Xi en Russie l'an prochain et a confirmé sa présence au sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) en novembre en Chine, a indiqué l'agence Tass.