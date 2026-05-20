Cuivre: le Chili table sur une baisse de sa production en 2026, avant un rebond

Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, anticipe une baisse de 2% de sa production cette année en raison du vieillissement de ses principaux gisements, avant un rebond escompté en 2027.

( AFP / RAUL BRAVO )

La production chilienne doit atteindre 5,3 millions de tonnes cette année, soit une baisse de 2% par rapport à 2025, a indiqué mardi dans un rapport la Commission chilienne du cuivre (Cochilco). L'organisme public évoque "une moindre teneur des minerais, des opérations de maintenance programmées, des restrictions opérationnelles et de faibles performances enregistrées en début d'année".

Néanmoins, la production devrait repartir à la hausse l'année suivante, avec une projection à 5,5 millions de tonnes, soit une progression de 4% sur un an.

Le cuivre atteint des prix record. Très utilisé dans l'industrie, le métal rouge est crucial pour la transition énergétique - il sert à fabriquer des panneaux solaires, des éoliennes ou encore des batteries pour véhicules électriques -, mais aussi pour les centres de données sur lesquels s'appuie l'intelligence artificielle, ainsi que pour le secteur de la défense.

Pour cette année, Cochilco a relevé son estimation de prix moyen à 5,55 dollars la livre.

"Ce sont des niveaux historiquement élevés, qui reflètent une demande mondiale solide et un marché caractérisé par une offre limitée", a déclaré le ministre de l'Economie et des Mines, Daniel Mas.

La Chine devrait rester le principal moteur de la consommation mondiale de cuivre, mais avec "un dynamisme moindre en raison de la faiblesse du secteur immobilier et d'une reprise industrielle plus graduelle", selon Cochilco.

Le Chili, quant à lui, devrait conserver sa position de premier producteur mondial de cuivre, avec une part proche de 22% de la production globale.

La compagnie publique chilienne Codelco, plus grand producteur mondial de cuivre, a récemment annoncé avoir lancé un audit sur une éventuelle surestimation de sa production en 2025.