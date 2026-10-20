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La certification du Boeing 737 MAX 10 vraisemblablement annoncée mardi
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 07:47

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Des avions Boeing 737 MAX sont assemblés dans l'usine de la société à Renton.

Des avions Boeing 737 MAX sont assemblés dans l'usine de la société à Renton.

Le secrétaire ‌américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer ce mardi ​que l'administration fédérale de l'aviation civile (FAA) a certifié le 737 MAX 10 de Boeing au terme d'un processus jalonné de ​retards, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.

Sean ​Duffy doit effectuer dans la ⁠journée une visite de l'usine Boeing à Everett, dans ‌l'Etat de Washington, où l'avionneur a ouvert en juillet dernier une nouvelle ligne de production ​destinée à accroître ‌la fabrication des 737 MAX.

Boeing n'a pas ⁠effectué de commentaire, renvoyant les questions de Reuters à la FAA. Celle-ci n'a pas répondu dans l'immédiat à une ⁠demande de ‌commentaire.

Près de 1.500 appareils 737 MAX 10 ont ⁠déjà été commandés par diverses compagnies aériennes. Ce ‌modèle représente environ 30% des retards du carnet ⁠de commandes de Boeing pour l'ensemble des ⁠737. Un nombre ‌restreints de MAX 10 sont prêts à être livrés.

Le processus ​de certification des avions ‌de Boeing a été renforcé à la suite de deux accidents meurtriers ​impliquant des MAX 8 en 2018 et 2019, en plus de doutes sur la qualité de ⁠certains systèmes de production.

La FAA a approuvé en août dernier le 737 MAX 7 au terme d'une procédure ayant duré plus de huit ans.

Initialement, Boeing avait prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

(David Shepardson; version ​française Jean Terzian)

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