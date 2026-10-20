ABB crée une coentreprise avec Mitsubishi Electric pour se renforcer en Asie-Pacifique

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB va créer une coentreprise avec le japonais Mitsubishi Electric, a-t-il annoncé mardi lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, marqués par une forte hausse des commandes.

( AFP / PHILIP FONG )

Le groupe va débourser environ 495 millions de dollars (440 millions d'euros) pour prendre une participation de 51% de l'entité, avec l'option à moyen terme de procéder à son acquisition complète par ABB à moyen terme, a-t-indiqué dans un communiqué.

La transaction, sujette à autorisation règlementaire, devrait être finalisée durant la seconde moitié de l'exercice 2027.

Elle doit lui permettre de se renforcer dans les produits à basse tension, a précisé ABB, qui fabrique aussi bien des équipements électriques que des systèmes de traction ferroviaire et des système de propulsion marine.

Pour le troisième trimestre, le groupe basé à Zurich a publié un bénéfice net en baisse de 2%, à 1,18 milliard de dollars sous le poids notamment des dépenses de financement liées à l'acquisition du groupe britannique Rotork.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 14% par rapport à la même période l'an passé, à 9,7 milliards de dollars tandis que ses commandes ont bondi de 40% à 12,05 milliards de dollars, sur fond de croissance "à trois chiffres" dans les équipements destinés aux centres de données, précise-t-il dans le communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 11,35 milliards de dollars de commandes.

Mi-juillet, ABB avait dévoilé la plus grosse acquisition de son histoire avec le rachat de l'entreprise britannique Rotork, valorisée à environ 5,5 milliards de dollars, qui doit lui permettre de renforcer ses activités d'automation aussi bien pour ses clients dans la chimie que dans le pétrole et gaz, l'énergie, l'eau ou encore les centres de données.

Début octobre, le français Schneider Electric a lui aussi annoncé une vaste transaction avec le rachat pour plus de 20 milliards d’euros de l'américain PTC, un concepteur de logiciels qui doit lui permettre d'intégrer les outils numériques et l'intelligence artificielle à ses outils industriels.