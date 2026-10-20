Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en repli mardi, dans un marché toujours inquiet pour la dette française et peu aidé par l'Asie, où Séoul a fortement reculé, de 3,73 %, dans le sillage des valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, Paris cédait 0,19 %, Francfort 0,46 % et Londres 0,23 %.

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