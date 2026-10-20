Canada : les séparatistes défaits en Alberta, Carney salue le choix de "l'unité"

Une vue du parlement provincial de l'Alberta, à Edmonton (Canada), prise le 18 octobre 2026 ( AFP / Daphné LEMELIN )

La riche province pétrolière de l'Alberta s'est massivement opposée lundi à l'organisation d'un référendum sur l'indépendance promu par les séparatistes, une victoire pour le Premier ministre canadien Mark Carney qui a salué un "choix clair" pour "l'unité" en pleine guerre commerciale avec les États-Unis.

Selon les projections publiées par les chaînes publique CBC et privée CTV, les soutiens du maintien au sein du Canada ont remporté plus de 76 % des suffrages, contre 23 % environ pour les partisans du référendum promu par le mouvement séparatiste.

Ce résultat est une victoire pour Mark Carney, qui a grandi dans l'Alberta et a parcouru la semaine dernière la province pour appeler les partisans de l'unité du Canada à se mobiliser.

Mardi matin, il a salué le "choix clair" de l'"unité" fait par cette province peuplée de 5 millions d'habitants.

"Le Canada est un pays bien plus grand que la somme de ses parties", l'Alberta et le Canada vont aller "de l'avant ensemble, avec une détermination renouvelée et une grande ambition", a-t-il ajouté.

L'issue du scrutin est en ligne avec les enquêtes d'opinion qui plaçaient le soutien à la sécession à moins de 25 %.

Marginal il y a encore quelques années, le mouvement séparatiste de l'Alberta est devenu un acteur central du débat politique au Canada, suscitant l'intérêt de l'administration Trump et de ses alliés.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a qualifié en début d'année l'Alberta de "partenaire naturel" pour les États-Unis, tandis que les indépendantistes ont été reçus au département d'État.

Le multimilliardaire Elon Musk a plaidé début octobre pour la sécession de la province.

"Je vais déménager"

Dans le restaurant d'Edmonton où un groupe séparatiste suivait les résultats, l'ambiance était morose.

"Honnêtement, si ça continue sur cette voie et que l'on reste au sein du Canada, je vais tout simplement déménager" aux États-Unis, a déclaré à l'AFP Jour Dain, 40 ans.

Mitch Sylvestre, l'un des dirigeants séparatistes, a assuré que son mouvement avait "réveillé quelque chose dans cette province et (que) cet esprit n'est pas près de disparaître". "Nous ne sommes pas ce soir à la ligne d'arrivée", a-t-il dit.

L'Alberta dispose, avec ses gisements de sables bitumineux, des quatrièmes réserves mondiales prouvées de pétrole.

Un militant favorable à la séparation de l'Alberta du Canada plante des affiches "Choose Alberta", le 23 septembre 2026 à Medicine Hat ( AFP / ABED ZAQ )

Ces richesses sont au centre des revendications des séparatistes qui affirment que l'État fédéral a étouffé l'industrie pétrolière avec ses réglementations environnementales, en particulier durant le mandat de l'ex-Premier ministre Justin Trudeau.

Rompant avec ce dernier, Mark Carney s'est rapproché des autorités de l'Alberta et a accéléré la construction d'un nouvel oléoduc vers la côte Pacifique.

Ce projet, qui doit permettre d'exporter le pétrole de l'Alberta en Asie, est l'un des piliers de sa stratégie visant à réduire la dépendance du Canada à l'égard des États-Unis.

Le Brexit en tête

David Gallagher, 58 ans, a voté lundi pour rester au sein du Canada. "Aucun des arguments (des séparatistes) n'a de sens", a-t-il dit à Edmonton.

Même s'il ne voulait pas que l'Alberta devienne indépendante, Hayden Chann, étudiant de 21 ans, a soutenu en revanche l'organisation d'un référendum "afin de donner le choix au peuple".

En mai, le mouvement séparatiste était parvenu à recueillir suffisamment de signatures pour déclencher un référendum d'initiative populaire sur l'indépendance, avant qu'un juge local l'annule pour des motifs constitutionnels.

La première ministre de l'Alberta Danielle Smith s'adresse au public à Calgary, dans la province canadienne de l'Alberta, le 23 août 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Minas Panagiotakis )

Mais la dirigeante conservatrice de la province, Danielle Smith - opposée à l'indépendance mais dont le parti compte des séparatistes dans ses rangs - a décidé d'organiser sa propre consultation.

"Merci à l'Alberta !", a-t-elle réagi après les premiers résultats, se félicitant de voir un "large soutien pour le maintien au sein du Canada".

La décision de Danielle Smith de faire voter les Albertains, afin d'apaiser la frange séparatiste de son parti, avait été comparée par des analystes au pari fait par le gouvernement britannique avec le référendum sur le Brexit de 2016.

Mark Carney, qui était alors à la tête de la Banque d'Angleterre, avait mis en garde les électeurs de l'Alberta contre un "bluff dangereux". Durant les années qui ont suivi le Brexit, "une énorme incertitude a régné, les investissements se sont arrêtés", avait-il rappelé.