Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Schneider, Anglo American, Generali)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOLVAY SOLB.BR a abaissé lundi soir ses objectifs 2026, le groupe chimique belge prenant acte du fait que le conflit au Moyen-Orient et l'arrêt d'une usine de peroxyde en Arabie saoudite ont pesé sur ses résultats du seul troisième trimestre.

* OVHCLOUD OVH.PA a annoncé mardi viser une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 42,5% pour 2027, après avoir atteint l'ensemble de ses objectifs 2026 et avoir publié un "Levered Free Cash-Flow" positif pour la première fois depuis l'introduction en Bourse du fournisseur de services d'informatique dématérialisée.

* UNICREDIT CRDI.MI - La deuxième plus grande banque italienne a signé un accord en vue de racheter son ancienne division de services liés aux titres, cédée en 2006 à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , selon un document syndical vu lundi par Reuters.

* SCHNEIDER SCHN.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 25.000.000 actions ordinaires nouvelles représentant environ 4,32% du capital social, qui seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital au prix de souscription de 240 euros par action. Le titre a clôturé la séance à 252,6 euros lundi.

* VIRBAC VIRB.PA a annoncé lundi une hausse organique de 8,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels dans le haut de la fourchette.

* FNAC DARTY FNAC.PA a annoncé mardi avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour l'offre publique d'achat initiée par EP Group.

* ABB ABBN.S continue d'enregistrer une forte hausse des dépenses consacrées aux centres de données utilisés pour alimenter l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi le groupe d'ingénierie suisse à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ressortant en ligne avec les attentes.

* ANGLO AMERICAN AAL.L a fait état mardi d'une baisse de 5% de sa production de cuivre au troisième trimestre en raison des conditions météorologiques difficiles au Chili, tout en confirmant ses prévisions pour 2026 concernant ce métal et en revoyant à la hausse celles relatives à la production de diamants.

* GENERALI GASI.MI - Philippe Donnet, directeur général du premier assureur italien, présentera mardi au conseil d'administration une nouvelle structure organisationnelle qui élargira les responsabilités du directeur général adjoint, Giulio Terzariol, afin d'y inclure les activités d'assurance vie, d'assurance dommages, les investissements et le développement durable, a rapporte mardi le Corriere della Sera.

* BARCLAYS BARC.L a déclaré que son exposition au crédit privé, d'un montant de 15 milliards de livres sterling (17,79 milliards d'euros), avait été traitée conformément aux exigences comptables et réglementaires en matière de fonds propres, après que le Financial Times a rapporté lundi que la Banque d'Angleterre (BoE) examinait si ses traders avaient sous-estimé le risque.

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)