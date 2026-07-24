La Bourse de Paris semble décidée à bien finir la semaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris semblait décidée à terminer en hausse une semaine marquée par la flambée du pétrole à 100 dollars, des taux d'emprunt au plus haut depuis 17 ans et des doutes sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 11H00, l'indice CAC 40 rebondissait après son recul de la veille, en gagnant 36,46 points (+0,44%) à 8336,04 points.

Jeudi, le panier des 40 grandes valeurs boursières françaises avait terminé sur une nette baisse de 1,64%, à 8.299,09 points, emporté par la chute du groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (-17,72%, à 47,95 euros).

Vers 11H00 vendredi, STMicroelectronics bénéficiait d'un mouvement d'achat (+1,14% à 48,48 euros).

Les solutions technologiques traditionnelles et les banques tiraient l'indice parisien vers le haut.

La meilleure performance revenait à Dassault Système (éditeurs de logiciels, simulation 3D, +5,24%, à 19,39 euros), suivi par Cap Gemini (+2,97%, à 88,62 euros).

Deux banques figuraient dans les cinq meilleures performances, favorisées par le relèvement des taux d'emprunt : Crédit Agricole (+1,72%, à 18,34 euros) et BNP Paribas (+1,43%, à 105,24 euros). Cette dernière a publié jeudi un bénéfice net en forte progression au deuxième trimestre, à 4,3 milliards d'euros.

Carrefour enregistrait le plus fort recul de la matinée (-4,51%, à 15,76 euros). L'enseigne de la grande distribution a annoncé des résultats qui n'ont manifestement pas rassuré les actionnaires ni les investisseurs (bénéfice net de 30 millions d'euros au premier semestre).

Des taux au plus haut

Vers 11H00, le taux des obligations françaises à dix ans redescendait en dessous de 4%, à moins de 3,99%.

"L’ensemble des marchés obligataires reste dominé par les craintes d’un retour durable des pressions inflationnistes", ont noté les analystes d'Aurel.

Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux principal à 2,25%, sans exclure une hausse en septembre.

Le mouvement des taux obligataires reflète des risques d'inflation liés à l'augmentation du prix du pétrole.

Vers 11H00, le pétrole tempérait cependant sa remontée vers 100 dollars des derniers jours. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole brut, perdait près de 3% à 97,68 euros. Celui du WTI américain suivait la même tendance (-2,76% à 89,65 euros).

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