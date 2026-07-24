Un magasin Verizon à New York

Verizon a relevé vendredi son objectif ‌de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, les derniers forfaits 5G illimités et ​programmes de fidélité de l'opérateur lui ayant permis d'enregistrer un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux attentes au deuxième trimestre.

L'action Verizon progressait d'environ 3% avant la cloche à Wall Street.

Le groupe, ​en pleine transition stratégique sous la houlette de son nouveau directeur général, Dan Schulman, a déployé des forfaits mobiles ​simplifiés, un nouveau programme de fidélité et des ⁠offres groupées de téléphonie mobile et d’Internet haut débit, afin d’accélérer la croissance ‌de sa clientèle.

Verizon a gagné 184.000 abonnés mobiles payant un forfait mensuel au deuxième trimestre, surpassant largement les estimations de 103.900 nouveaux abonnés établies ​par les analystes interrogés par ‌FactSet.

En juin, Verizon a remanié son offre mobile avec le lancement ⁠de “Simplicity”, un forfait mobile illimité qui remplace une gamme plus complexe par une tarification transparente et inclut l’accès au réseau 5G le plus rapide de l’entreprise.

Le groupe a également ⁠lancé “Verizon One”, une offre ‌groupée qui associe le service mobile à l’Internet fixe dans une seule ⁠facture mensuelle, s’inscrivant ainsi dans la tendance générale du secteur vers la convergence visant ‌à renforcer les relations avec la clientèle.

"Nous gagnons des abonnés et assurons ⁠leur fidélisation à long terme en nous appuyant sur une valeur ⁠réelle plutôt que sur ‌des promotions subventionnées", a déclaré Dan Schulman.

Verizon table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris ​entre 4,99 et 5,04 dollars (4,39 et 4,43 ‌euros) par action, contre une prévision antérieure de 4,95 à 4,99 dollars.

Le flux de trésorerie disponible devrait progresser de ​9% à 10% cette année, contre une estimation précédente d’environ 7% ou plus.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 34,3 milliards de dollars, en deçà ⁠des estimations des analystes qui tablaient sur 35,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action a toutefois dépassé les estimations de 1,27 dollar, grâce à la maîtrise des coûts et à la réduction des dépenses liées aux subventions sur les appareils.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)