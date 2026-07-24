Blackstone prévoit d'ouvrir un bureau à Dubaï, selon des sources

Le logo de Blackstone à Manhattan, New York

par Federico Maccioni et Hadeel Al Sayegh

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, prévoit d'ouvrir un bureau ​au Centre financier international de Dubaï, marquant ainsi son retour dans le plus grand quartier d'affaires du Golfe, ce qui renforcerait sa présence régionale, ont déclaré à Reuters ​deux sources directement informées.

En 2019, Blackstone avait choisi de s’implanter à Abou Dhabi et de quitter Dubaï.

Un porte-parole de Blackstone ​a déclaré à Reuters que le groupe ⁠ne commentait pas les informations spéculatives.

Ce projet intervient alors que la guerre en ‌Iran a plongé la région dans la tourmente, entraînant de graves perturbations des transports et des chaînes d’approvisionnement, dont les répercussions commencent ​à se faire sentir plus ‌clairement.

Blackstone gère 1.350 milliards de dollars d’actifs (1.180 milliards d'euros) et ⁠investit dans diverses classes d’actifs telles que le capital-investissement, l’immobilier et le crédit.

Ce mois-ci, Reuters a rapporté que Blackstone figurait parmi les candidats pour une prise de participation ⁠dans le réseau ‌d’oléoducs de la Kuwait Petroleum Corporation, faisant fi des inquiétudes liées à ⁠l’impact de la guerre.

Depuis le début du conflit, Blackstone a annoncé un accord ‌avec l'entreprise DAE, basée à Dubaï, pour un programme commun d’investissement ⁠dans la location d’avions et a investi 250 millions de dollars ⁠dans une plateforme technologique ‌de paiement et d’analyse de données basée aux Émirats arabes unis.

"Nous voyons d’importantes opportunités ​de déployer des capitaux à grande ‌échelle aux Émirats arabes unis pour créer des entreprises capables de se développer tant au niveau national qu’international, ​malgré les difficultés à court terme", avait déclaré en mars Jon Gray, président et directeur des opérations, dans un communiqué.

Les sources, qui se sont exprimées sous ⁠couvert d’anonymat car il s’agit d’une affaire privée, ont indiqué que Blackstone conserverait son bureau à Abou Dhabi, où se trouve la grande majorité des réserves pétrolières des Émirats arabes unis et dont les fonds souverains gèrent, selon les estimations, plus de 1.800 milliards de dollars d’actifs.

(Federico Maccioni et Hadeel Al Sayegh; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)