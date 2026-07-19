L'Ukraine frappe trois dépôts de pétrole dans la région de Stavropol, dit Zelensky

Les forces ukrainiennes ont frappé trois dépôts de pétrole ainsi qu'un site de carburant dans la région de Stavropol dans le sud de la Russie, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky.
Le président ukrainien a ajouté dans un message sur X que trois pétroliers de la "flotte fantôme" russe avaient aussi été touchés en mer Noire.
(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)
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