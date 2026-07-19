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L'Ukraine frappe trois dépôts de pétrole dans la région de Stavropol, dit Zelensky
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 11:40

Les forces ukrainiennes ont frappé trois dépôts de pétrole ainsi qu'un site de carburant dans la région de Stavropol dans le sud de la Russie, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a ajouté dans un message sur X que trois pétroliers de la "flotte fantôme" russe avaient aussi été touchés en mer Noire.

(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)

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