L'organisme européen chargé de l'aviation réitère son avertissement concernant les vols à destination du Moyen-Orient alors que les combats reprennent

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L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a réitéré et renforcé mardi son avertissement à l’intention des compagnies aériennes opérant au Moyen-Orient, leur enjoignant d’éviter l’espace aérien de Bahreïn, du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis et celui survolant le golfe d’Oman, alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est à nouveau intensifié. Il y a tout juste une semaine, l’AESA avait levé son avis précédent à la suite d’un bref apaisement des tensions régionales, conséquence du cessez-le-feu provisoire conclu le mois dernier entre Téhéran et Washington. Cet avis demandait aux compagnies aériennes de faire preuve de prudence lorsqu’elles opéraient dans l’espace aérien de ces pays, ainsi qu’en Israël, en Jordanie, à Oman et en Arabie saoudite. Cettenouvelle recommandation, plus restrictive, est valable jusqu’au 29 juillet.

Mardi,l’Iran a tiré des missiles balistiques sur une base aérienne américaine en Jordanie, tandis que les forces américaines ont lancé des vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que l’Iran a annoncé samedi la fermeture du détroit d’Ormuz. Cette décision a incité le président américain Donald Trump à rétablir un blocus sur le trafic maritime iranien et à proposer une redevance de 20 % pour protéger cette voie navigable vitale.

« La présence d’importantes installations militaires américaines dans la région augmente le risque que les États concernés par ce bulletin d’information sur les zones de conflit soient directement exposés à des attaques de missiles et de drones iraniens », a déclaré l’AESA, évoquant également le risque d’identification erronée d’aéronefs civils par systèmes de défense aérienne américains et d’autres pays.

Par ailleurs, l’avis de l’AESA demandant aux compagnies aériennes de ne pas effectuer d’opérations dans l’espace aérien de l’Iran, de l’Irak et du Liban a été prolongé la semaine dernière jusqu’à la fin du mois d’août.