Alerte aux orages violents sur le sud-est avec des risques de gros grêlons

Vingt-et-un départements du Centre-Est sont placés en vigilance orange pour des orages jeudi après-midi, au lendemain de violents épisodes de grêle ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La vigilance orange pour les orages continue de concerner huit départements du quart sud-est tôt vendredi, alerte Météo-France, mettant en garde contre des chutes de gros grêlons et des rafales de vent qui ont déjà fait des dégâts ces derniers jours.

La canicule, elle, continue d'y céder du terrain: "la masse d'air très chaud qui stagne sur le pays depuis plusieurs jours régresse, sous l'influence d'une dégradation orageuse étalée sur plusieurs jours", expliquent les prévisionnistes dans leur bulletin de 00H00. Seize départements de la Loire à la Corse se trouvent en vigilance orange tôt vendredi. Ils doivent être 10 dans l'après-midi.

Surtout, près de la moitié de la France reviendra dans le vert pour la canicule, du Massif-Central à la façade atlantique et jusqu'au Nord et au Pas-de-Calais. L'Ile-de-France, elle, restera en jaune.

Météo-France souligne que la "situation fortement orageuse" entraîne un "risque marqué de phénomènes violents", en particulier dans les départements en vigilance orange (Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Haute-Loire, Lozère, Savoie, Haute-Savoie).

Ils risquent d'être accompagnés de fortes rafales de vent entre 80 et 100 km/h, voire 120 km/h, mais surtout de "chutes de grêle de gros diamètre (2 à 5 cm voire plus)", de fortes pluies et d'"une activité électrique intense", selon le prévisionniste, qui alerte aussi sur des "phénomènes tourbillonnaires", localement.

La foudre pourrait localement déclencher de nouveaux feux de végétation sur des terrains en proie à une longue sécheresse, ont prévenu certaines préfectures.

Quelque 8.000 foyers sont privés d'électricité dans le département de la Loire en raison des orages, a rapporté tôt vendredi le préfet sur X.

"Nombreux dégâts"

Jeudi en début de soirée, en raison d'un court mais intense "phénomène de type mini-tornade" mêlant pluie, grêle et vents forts, mais très localisé au nord de Saint-Etienne, les pompiers de la Loire ont dû mener 150 interventions en peu de temps, ont-ils indiqué à l'AFP. Deux camions se sont renversés sur l'autoroute A72 à l'entrée nord de la ville, perturbant fortement la circulation, a indiqué la préfecture.

Un peu plus à l'est, en Isère, une "violente tempête a traversé la ville" de Saint-Quentin-Fallavier, "engendrant de nombreux dégâts", avec "des arbres couchés, des poteaux électriques arrachés, des toits envolés", a annoncé la mairie, qui a déclenché son Plan communal de sauvegarde et ouvert un gymnase pour accueillir d'éventuels sinistrés. Mais à 22h00, les pompiers ont indiqué à l'AFP qu'ils n'y avaient mené aucune intervention notable.

Mercredi soir, des grêlons parfois de la taille de balles de tennis avaient provoqué de nombreux dégâts notamment en Ardèche, en Indre-et-Loire et à Dijon.

A Aubenas, dans le sud de l'Ardèche, des centaines de véhicules ont ainsi été endommagés, des toitures éventrées, des fenêtres brisées, des tuiles arrachées ou détruites, selon un communiqué de la mairie.

Selon la préfecture, près de 600 foyers ont été coupés du réseau électrique dans la soirée de mercredi après que des lignes ont elles aussi été endommagées. Le courant a été rétabli jeudi, a précisé Enedis.

Certains vignobles ardéchois ont été dévastés par la grêle. Selon Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, joint au téléphone par l'AFP, les pertes pourraient aller de 30 à 80% en fonction des parcelles, "alors qu'on prévoyait une très belle récolte".