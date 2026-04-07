L'Oréal : teste 364E, retombe aussitôt sous 353E
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 16:38
Le titre reste globalement ancré dans une tendance baissière qui pourrait conduire à retracer le récent support des 345E : s'il cédait, le titre reviendrait ensuite tester le support des 305E de mi-juin puis début novembre 2022.
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