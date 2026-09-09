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L'opposition vénézuélienne devrait bientôt perdre le contrôle de Citgo, selon certaines sources
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marianna Parraga

Les conseils d'administration vénézuéliens contrôlés par l'opposition, qui ont supervisé la raffinerie américaine Citgo Petroleum au cours des sept dernières années, s'apprêtent à mettre fin à leurs activités dès ce mois-ci, à la suite d'un remaniement opéré par la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, ont déclaré deux sources impliquées dans les préparatifs.

Mme Rodriguez a entamé en début d’année les démarches visant à reprendre le contrôle de la raffinerie détenue par le Venezuela, après que son gouvernement – qui a remplacé l’administration de Nicolas Maduro suite à l’arrestation de ce dernier par les États-Unis en janvier – a été officiellement reconnu par Washington.

Depuis, l’administration de la présidente par intérim a remplacé les cabinets d’avocats qui représentaient le Venezuela et la compagnie pétrolière d’État PDVSA dans des procès et des procédures d’arbitrage à l’étranger, en lieu et place de ceux engagés par une Assemblée nationale dirigée par l’opposition, selon des documents déposés auprès des tribunaux américains.

“Ces conseils d’administration ne sont plus reconnus comme valides par l’ensemble des contreparties politiques et juridiques; ils ne peuvent donc plus continuer à exercer leurs fonctions”, a déclaré l’une des sources. “Malheureusement, cela se produit sans aucune discussion préalable.”

Le ministère vénézuélien du Pétrole, PDVSA, Citgo et les conseils de surveillance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Venezuela

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