L'OPEP+ va augmenter légèrement sa production de pétrole en septembre

(Actualisé avec communiqué)

L'OPEP+ a donné son accord à une légère hausse de ses objectifs de production de pétrole à partir du mois de septembre, soit 188.000 barils par jour, a annoncé dimanche l'alliance dans un communiqué.

L'OPEP+, qui rassemble les pays membres de l'OPEP et d'autres pays producteurs de pétrole menés par la Russie, n'a pas donné d'indication sur ce que pourrait être sa politique en la matière lors du dernier trimestre 2026, alors que les tensions restent vivent au Moyen-Orient, poussant les prix du brut à la hausse.

Des sources avaient auparavant déclaré à Reuters que l'alliance devrait opter pour un statu quo lors des trois derniers mois de l'année.

L'OPEP a précisé que sept pays ajusteront leur production à la hausse pour garantir la "stabilité des marchés" : Arabie saoudite, Russie, Iraq, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman.

(Reportage d'Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova ; version française Tangi Salaün)