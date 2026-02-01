L'Opep+ maintient sa production de pétrole pour mars malgré les craintes liées à Iran

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant un modèle miniature de pompe à pétrole et le logo de l'OPEP

par Olesya Astakhova et Ahmad Ghaddar et Alex Lawler

Huit membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ‍et leurs alliés (Opep+) ont décidé de maintenir dimanche leur production de pétrole inchangée pour le mois de mars malgré la hausse des prix du brut en raison ‌des craintes d'une intervention militaire américaine en Iran.

Le Brent a clos vendredi à près de 70 dollars le baril, après avoir touché la veille ​un plus haut de six mois à 71,89 dollars, malgré les ⁠spéculations selon lesquelles une surabondance de l'offre en 2026 ferait baisser les prix.

Les huit membres de l'Opep+ présents à la réunion dimanche - ⁠Arabie saoudite, Russie, Émirats ‍arabes unis, Kazakhstan, Koweït, Irak, Algérie et Oman - ont augmenté ⁠leurs quotas de production d'environ 2,9 millions de barils entre avril et décembre 2025, soit environ 3% de la demande mondiale.

En novembre, ils avaient déjà décidé ​de geler les augmentations supplémentaires prévues pour janvier à mars 2026 en raison d'une consommation saisonnière plus faible.

Ils ont par conséquent conservé le gel décidé pour ⁠mars mais n'ont fait aucune mention des décisions qu'ils pourraient prendre ​au-delà de ce mois, et cette absence de perspectives est ​significative, a déclaré ​Jorge Leon, ancien responsable de l'Opep désormais analyste géopolitique chez Rystad Energy.

"Compte tenu ​de l'incertitude croissante autour de l'Iran et ⁠des tensions avec les États-Unis, le groupe garde toutes les options ouvertes", a-t-il déclaré.

"Les chiffres de l'Opep pointent vers une baisse de la demande de pétrole brut de l'Opep+ au deuxième trimestre, ce qui pourrait limiter la marge de manœuvre ‌pour augmenter la production."

Les prix du pétrole ont également été soutenus par les pertes d'approvisionnement au Kazakhstan après une série de perturbations ces derniers mois. Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait progressivement l'immense champ pétrolier de Tengiz.

(Rédigé par Alex Lawler à Londres, avec Olesya Astakhova à Moscou et Ahmad Ghaddar à Londres ; ‌version française Kate Entringer)