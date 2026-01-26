 Aller au contenu principal
L'Opep+ devrait maintenir sa pause sur la production de pétrole en mars-sources
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 13:28

L'Opep+ devrait prolonger en mars sa pause sur les hausses de production de pétrole, ont déclaré à Reuters trois délégués de l'organisation, alors que les prix ont progressé en raison d’une baisse de la production du Kazakhstan.

Les huit membres de l’Opep+ (Arabie saoudite, Russie, Émirats arabes unis, Kazakhstan, Koweït, Irak, Algérie, Oman), qui assurent environ la moitié de la production mondiale de pétrole, se réunissent le dimanche 1er février.

Après une hausse de 8% des prix du brut depuis le début du mois, ceux-ci dépassent 66 dollars le baril (55,70 euros le baril), malgré les craintes qu’un excédent d’offre ne pèse sur les cours.

Les pays de l'Opep+ avaient relevé leurs objectifs de production d’environ 2,9 millions de barils par jour entre avril et décembre 2025, soit près de 3% de la demande mondiale, et suspendu les hausses mensuelles pour la période janvier-mars en raison de prévisions de demande atone.

L'Opep ainsi que les autorités d'Arabie saoudite et de Russie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la réunion à venir.

Bloomberg avait auparavant rapporté que l'Opep+ maintiendrait sa politique pétrolière.

Commentant la production vénézuélienne, l’un des trois délégués a indiqué qu’une reprise prendrait du temps et ne devrait pas, à ce stade, avoir un impact majeur sur l’équilibre du marché mondial du pétrole.

Les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au début du mois de janvier et ont exhorté les compagnies pétrolières à investir au Venezuela pour stimuler la production.

Les menaces de possibles frappes américaines contre l'Iran entretiennent la perspective d'une réduction de l'offre, tandis que des attaques de drones et des problèmes techniques ont réduit la production au Kazakhstan.

JP Morgan s'attend à ce que le champ pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, reste hors service jusqu'à la fin du mois de janvier. La production de brut du Kazakhstan devrait s’établir en moyenne entre 1,0 et 1,1 million de barils par jour en janvier, contre un niveau habituel d’environ 1,8 million de barils par jour, selon JP Morgan.

(Rédaction Alex Lawler, Dmitry Zhdannikov et Bernadette Baumm version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,66 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
60,83 USD Ice Europ -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

