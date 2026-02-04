 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:59

(Actualisé avec Novartis)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO pourrait céder jusqu'à 15% à l'ouverture alors que le groupe pharmaceutique danois a dit mardi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires en 2026, ce qui constitue un nouveau revers pour le pionnier des médicaments contre l'obésité, qui lutte pour regagner des parts de marché face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Le laboratoire danois a également annoncé le départ de Ludovic Helfgott, vice-président exécutif chargé de la stratégie produit et portefeuille, et de Dave Moore, vice-président exécutif chargé des opérations aux États-Unis.

* SECTEUR DES LOGICIELS ET PUBLICITE - Les craintes concernant un impact du développement de l'IA sur l'activité des logiciels et des acteurs de la publicité pourraient continuer de peser mercredi. Le secteur européen de la technologie .SX8P a perdu 4,35% mardi, tandis que celui des médias .SXMP , qui comprend les entreprises du secteur de la publicité, a plongé de 6,25%. Le patron de Nvidia a jugé infondées ces craintes.

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA a fait état mercredi d'une chute de 39,3% de son bénéfice net au titre du quatrième trimestre, plombé par l'impact d'une charge exceptionnelle liée à l'augmentation de la participation de la banque française dans son concurrent italien Banco BPM BAMI.MI, la hausse des coûts et les pertes enregistrées dans son activité de crédit-bail automobile.

* UBS UBSG.S - La banque suisse a fait état mercredi d'un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars (1,01 milliard d'euros) pour le quatrième trimestre, en hausse de 56% par rapport à l'année précédente et supérieur aux prévisions consensuelles de 919 millions de dollars fournies par la société.

* NESTLE NESN.S - Le nouveau directeur général du géant suisse de l'agroalimentaire Philipp Navratil prépare une refonte stratégique pour recentrer le groupe autour de quatre catégories de produits, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des sources proches du dossier.

* INFINEON IFXGn.DE , dont les puces sont utilisées pour alimenter les centres de données pour les applications liées à l'IA, a prévenu mercredi que les revenus de cette activité atteindraient 2,5 milliards d'euros au cours de son exercice fiscal 2027, grâce à l'augmentation des investissements prévus pour répondre à la demande.

* WENDEL MWDP.PA , HENKEL HNKG.DE - Wendel a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue de céder sa participation majoritaire de 68,5% dans Stahl Holdings à Henkel, pour un produit net de cession estimé à 1,2 milliard d'euros.

* NOVARTIS NOVN.S a prévenu mercredi d'une baisse de son résultat opérationnel en 2026, le groupe pharmaceutique suisse étant confronté à la concurrence des médicaments génériques moins onéreux comme sur son traitement pour le coeur Entresto.

* SOITEC SOIT.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, mais malgré tout en baisse de 29% sur un an en données publiées, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs citant la faiblesse de l'automobile.

* MICHELIN MICP.PA a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Flexitallic, spécialisé dans les joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a indiqué mardi qu'elle interjettera appel d'ici le 9 février dans le litige lié à son rôle dans le conflit soudanais.

* AMUNDI AMUN.PA a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions pour 500 millions d'euros.

* NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français Enedis, qui porte sur la fourniture de câbles moyenne tension pour un montant total de 600 millions d'euros.

* SCOR SCOR.PA a annoncé mercredi une croissance de 4,7% des primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel des contrats effectué le 1er janvier 2026.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMUNDI
81,3500 EUR Euronext Paris +3,37%
BNP PARIBAS
92,2100 EUR Euronext Paris +0,32%
CREDIT AGRICOLE SA
18,3150 EUR Euronext Paris -2,29%
ELI LILLY & CO
1 002,470 USD NYSE -3,96%
HENKEL
71,050 EUR XETRA 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
41,075 EUR XETRA 0,00%
MICHELIN
32,6500 EUR Euronext Paris +1,18%
NESTLE
76,080 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
NEXANS
136,5000 EUR Euronext Paris +0,44%
NOVARTIS
116,880 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
SCOR
29,1000 EUR Euronext Paris +3,56%
SOITEC
27,0000 EUR Euronext Paris +10,16%
STOXX Europe 600 Media
358,03 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Technology
850,98 Pts DJ STOXX 0,00%
UBS GROUP
37,100 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
WENDEL
84,8000 EUR Euronext Paris +4,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
