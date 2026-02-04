information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 09:00

Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds

Les logos de Zurich Insurance et de Beazley

L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés.

En janvier, Beazley avait rejeté l'offre de 7,67 milliards de ⁠livres ‍sterling de l'assureur suisse, estimant ⁠qu'elle sous-évaluait considérablement la société.

Selon la nouvelle proposition de l'assureur suisse, ​les actionnaires de Beazley recevront 1.310 pence par action en espèces, ⁠plus des dividendes autorisés pouvant ​atteindre 25 pence.

Le conseil d'administration ​de Beazley ​a déclaré qu'il était disposé ​à recommander l'offre ⁠aux conditions financières actuelles, si Zurich annonçait son intention ferme de faire une offre avant le ‌16 février, conformément aux règles britanniques en matière d'OPA.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ‌Augustin Turpin)