 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 09:00

Les logos de Zurich Insurance et de Beazley

Les logos de Zurich Insurance et de Beazley

L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés.

En janvier, Beazley avait rejeté l'offre de 7,67 milliards de ⁠livres ‍sterling de l'assureur suisse, estimant ⁠qu'elle sous-évaluait considérablement la société.

Selon la nouvelle proposition de l'assureur suisse, ​les actionnaires de Beazley recevront 1.310 pence par action en espèces, ⁠plus des dividendes autorisés pouvant ​atteindre 25 pence.

Le conseil d'administration ​de Beazley ​a déclaré qu'il était disposé ​à recommander l'offre ⁠aux conditions financières actuelles, si Zurich annonçait son intention ferme de faire une offre avant le ‌16 février, conformément aux règles britanniques en matière d'OPA.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ‌Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles
    Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:56 

    Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank