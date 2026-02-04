Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et Milan 0,34%. Francfort grappillait 0,11%.

