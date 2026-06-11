L'Opep abaisse à nouveau ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a de nouveau abaissé jeudi ses prévisions concernant la croissance de la demande mondiale de brut en 2026, la ramenant à 970.000 barils par jour (bpj) contre une estimation précédente de 1,17 million bpj.

L'Opep continue toutefois de prévoir que l'impact de la guerre en Iran sur la consommation de pétrole sera moindre que celui estimé par d'autres organisations, telles que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ou l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui prévoient toutes deux une baisse de la demande en 2026.

L'Opep a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour 2027, selon le rapport publié sur son site web.

(Reportage Alex Lawler ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)