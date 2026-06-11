 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Opep abaisse à nouveau ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 14:39

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a de nouveau abaissé jeudi ses prévisions concernant la croissance de la demande mondiale de brut en 2026, la ramenant à 970.000 barils par jour (bpj) contre une estimation précédente de 1,17 million bpj.

L'Opep continue toutefois de prévoir que l'impact de la guerre en Iran sur la consommation de pétrole sera moindre que celui estimé par d'autres organisations, telles que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ou l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui prévoient toutes deux une baisse de la demande en 2026.

L'Opep a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour 2027, selon le rapport publié sur son site web.

(Reportage Alex Lawler ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Iran
OPEP

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,41 USD Ice Europ -2,73%
Pétrole WTI
89,68 USD Ice Europ -2,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 226,17 +0,79%
Pétrole Brent
92,64 -2,48%
SOITEC
129,45 +3,27%
2CRSI
48,1 -1,84%
STELLANTIS
5,786 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank