L'outil de génération d'images par IA de Grok a enfreint la législation canadienne sur la protection de la vie privée, selon l'organisme de surveillance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une citation de l'organisme de surveillance aux paragraphes 3 à 5, ainsi qu'aux sections 2 et 6 à 7)

Le chatbot Grok de xAI a enfreint les lois canadiennes sur la protection de la vie privée en lançant un outil de génération d'images permettant aux utilisateurs de créer et de partager des deepfakes sexualisés sans le consentement des personnes concernées, a déclaré jeudi un organisme de surveillance officiel dans un rapport. Après que le commissaire à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne, eut ouvert une enquête officielle en janvier, xAI a annoncé des modifications visant à empêcher Grok de permettre la retouche d'images de personnes réelles vêtues de manière suggestive. Le Royaume-Uni et le Canada font partie d'une liste croissante de pays qui séviront contre les contenus explicites générés par Grok.

“xAI a enfreint la loi fédérale canadienne sur la protection de la vie privée dans le secteur privé en lançant l’outil de génération d’images alimenté par l’IA Grok sans mettre en place dès le départ les mesures de protection appropriées”, a déclaré M. Dufresne lors d’une conférence de presse.

M. Dufresne, qui n'a pas le pouvoir d'imposer des amendes ou d'ordonner des changements de politique, s'est dit encouragé par les modifications apportées par xAI pour réduire les risques de deepfakes à caractère sexuel.

xAI s'est engagée à surveiller régulièrement l'apparition de deepfakes à caractère sexuel avant qu'un incident ne soit signalé, et pas seulement en réaction à des incidents, a-t-il précisé.

xAI, la société d' intelligence artificielle détenue par Elon Musk , n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le gouvernement canadien a publié mercredi un projet de loi sur la sécurité numérique qui interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans et mettrait en place une autorité de régulation du numérique.