L'Occident doit accélérer le démantèlement de la flotte fantôme alors que les risques s'accroissent, déclare un magnat grec du transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Saul

Les gouvernements occidentaux doivent accélérer la mise au rebut des navires non réglementés visés par des sanctions et accorder à leurs exploitants un délai pour s'en débarrasser, alors que les risques environnementaux augmentent de jour en jour, a déclaré à Reuters l'un des principaux armateurs grecs.

L'utilisation d'une “flotte fantôme” ou “flotte noire” de pétroliers s'est accélérée ces dernières années , avec des centaines de pétroliers transportant du pétrole iranien ou russe sans véritable contrôle, assurance ou vérification de sécurité.

Evangelos Marinakis, fondateur et président de la société grecque Capital Maritime & Trading Corp, un important armateur ayant commandé plus de 285 navires, milite activement pour le retrait des pétroliers non réglementés du commerce mondial.

“Nous sommes confrontés chaque jour à des risques environnementaux liés aux navires de la flotte noire”, a déclaré M. Marinakis à Reuters lors de la semaine maritime Posidonia à Athènes.

“Nous devrions autoriser la démolition des navires de la flotte fantôme tant aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne”, a-t-il ajouté.

Abordant la question du fait que les recettes issues de la cession des navires pourraient revenir à des entités potentiellement sanctionnées, M. Marinakis a indiqué que celles-ci représentaient généralement moins que le bénéfice d’un seul voyage et que la démolition contribuerait à réduire les profits colossaux de la flotte fantôme.

Le mois dernier, GMS, l'un des principaux recycleurs de navires basé à Dubaï, a déclaré à Reuters avoir obtenu l'autorisation du gouvernement américain de démanteler quatre porte-conteneurs soumis à des sanctions liées à l'Iran, bien que leur vendeur ne soit pas concerné par ces sanctions.

M. Marinakis a déclaré que son groupe avait pris contact avec Washington à ce sujet et envoyé “de nombreux documents utiles”. Il a refusé de faire d'autres commentaires et le Trésor américain n'a pas répondu à une demande de réaction.

L'armateur, qui possède également les équipes de football de l'Olympiacos et de Nottingham Forest, a déclaré que les exploitants de la flotte fantôme devraient se voir offrir la possibilité de se débarrasser de leurs navires dans un délai limité.

“Si nous leur accordons quatre ou cinq mois pour organiser la démolition, nous assisterons à une réduction d’au moins 20-25% de la flotte fantôme”, a déclaré M. Marinakis.

Les entreprises de recyclage de navires devraient être autorisées à verser des dollars ou des euros aux propriétaires de cette flotte fantôme qu’elles démantèlent, mais uniquement pour le démantèlement, a-t-il ajouté. “C’est la seule voie à suivre.”