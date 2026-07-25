Incendies: Lecornu a demandé à déployer dès samedi un A400M en Gironde

Photo fournie par Airbus Sau 2022 montrant un Airbus A400M lors d'un test de largage d'eau en Espagne le 21 juillet 2022 ( AIRBUS SAU 2022 - Adrián Molinos - Mango / Adrian Molinos )

Sébastien Lecornu a demandé aux Armées de déployer dès samedi un avion de transport militaire A400M pour lutter contre les importants incendies en Gironde, a annoncé Matignon.

L'aéronef doit être équipé dans sa soute d'un kit de largage - un prototype développé par Airbus - qui permet de déverser 20 tonnes de produit retardant, soit l'équivalent de deux avions Dash. Son déploiement était jusque-là prévu à la toute fin du mois, en raison de préparation technique et d'essais nécessaires au préalable.

L'utilisation de cet avion face aux flammes qui ravagent actuellement la Gironde et les Landes a donné lieu ces dernières heures à une controverse politique.

"Enfin, Macron envoie l'A400M au front du feu", a réagi sur X le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Il avait déploré vendredi que son "alerte" à ce sujet il y a dix jours n'ait pas été prise en compte, pointant le retard du gouvernement. "La rage!", avait-il écrit.

"Adapter les A400M est un peu plus long et complexe qu'un jeu de Lego pour enfants (ou que vos commentaires sur X)", avait répondu la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, confirmant alors la mise en service de l'avion au 29 juillet.

Mais selon M. Mélenchon, "l'usage de l'A400M est déjà sur la table depuis un an et en service en Espagne comme renfort retardateur"

"Le kit incendie de l’A400M n’est pas en service opérationnel en Espagne", a rétorqué Mme Bregeon. "Des tests ont été faits en France et en Espagne mais ils restaient à concrétiser par un premier déploiement opérationnel : c’est ce que nous sommes en train de faire. Nous agissons, nous ne commentons pas."

De son côté, le patron du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé sur X que le gouvernement "ne pourra pas éviter de répondre aux Français sur le retard pris dans l’utilisation de l'Airbus A400M et sur le manque de moyens accordés à la sécurité civile."

Edouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, a lui estimé qu'il faudra "tirer toutes les conséquences de ces incendies" afin de contrer "des feux plus fréquents, plus précoces et plus violents".

Il a notamment appelé au "renforcement de la réserve de sécurité civile de l'UE" pour lutter contre ces incendies.