L'Italie est disposée à procéder à de nouvelles libérations de stocks pétroliers si les pays européens respectent leurs engagements

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8 octobre - L'Italie a pleinement respecté ses engagements dans le cadre du plan de libération des stocks pétroliers de mars, coordonné par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et se dit disposée à en fournir davantage dès que les autres pays européens auront rempli les leurs, a déclaré jeudi à Reuters un responsable du gouvernement italien.

L’AIE a convenu mercredi d’accélérer les prélèvements prévus sur les réserves pétrolières d’urgence et de donner la priorité à l’approvisionnement en gazole, alors que les gouvernements cherchent à atténuer la flambée des prix provoquée par les pénuries liées aux conflits en Iran et en Ukraine.

L'engagement pris par Rome en mars portait sur 10 millions de barils et, selon les données de l'AIE, ne concernait que des produits pétroliers provenant des stocks de l'industrie.

Selon JPMorgan, l’Europe dispose encore d’environ 40 millions de barils à libérer sur les 108 millions de barils promis.

La France a annoncé mercredi une libération de 10 millions de barils provenant de ses réserves d’urgence de gazole. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué qu’il faudrait environ un an pour reconstituer ces stocks et que cette libération couvrirait environ 20 % de la consommation nationale de gazole, qui s’élève à 54 millions de barils sur une période de trois mois.