 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Italie est disposée à procéder à de nouvelles libérations de stocks pétroliers si les pays européens respectent leurs engagements
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - L'Italie a pleinement respecté ses engagements dans le cadre du plan de libération des stocks pétroliers de mars, coordonné par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et se dit disposée à en fournir davantage dès que les autres pays européens auront rempli les leurs, a déclaré jeudi à Reuters un responsable du gouvernement italien.

L’AIE a convenu mercredi d’accélérer les prélèvements prévus sur les réserves pétrolières d’urgence et de donner la priorité à l’approvisionnement en gazole, alors que les gouvernements cherchent à atténuer la flambée des prix provoquée par les pénuries liées aux conflits en Iran et en Ukraine.

L'engagement pris par Rome en mars portait sur 10 millions de barils et, selon les données de l'AIE, ne concernait que des produits pétroliers provenant des stocks de l'industrie.

Selon JPMorgan, l’Europe dispose encore d’environ 40 millions de barils à libérer sur les 108 millions de barils promis.

La France a annoncé mercredi une libération de 10 millions de barils provenant de ses réserves d’urgence de gazole. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué qu’il faudrait environ un an pour reconstituer ces stocks et que cette libération couvrirait environ 20 % de la consommation nationale de gazole, qui s’élève à 54 millions de barils sur une période de trois mois.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,06 USD Ice Europ +3,81%
Pétrole WTI
92,62 USD Ice Europ +4,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 704,68 -0,83%
Pétrole Brent
105,04 +3,79%
HAFFNER ENERGY
0,688 -6,14%
2CRSI
24,34 -2,87%
SOCIETE GENERALE
62,48 -2,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank