L'Iran rejette la publication de Trump sur une attaque contre le pôle énergétique clé de Kharg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire d'un responsable iranien du secteur de l'énergie; paragraphes 4 et 5)

* Sur les réseaux sociaux, Trump diffuse une vidéo générée par IA montrant le site iranien de Kharg pris pour cible; aucun détail

* Un responsable iranien de l'énergie qualifie la publication de Trump de « risible »

* Les États-Unis frappent deux lanceurs iraniens lors de la première attaque connue depuis juillet

* L'Iran riposte en tirant sur des bases américaines en Jordanie, attaque une base aérienne des Émirats arabes unis et abat un drone américain

* Le secrétaire au Trésor américain Bessent prévoit de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine

* L'Iran annonce qu'un superpétrolier est en feu dans le détroit d'Ormuz

par Phil Stewart et David Lawder

Le président américain Donald Trump a publié une vidéo générée par IA qui, selon lui, montrait le centre pétrolier iranien de l’île de Kharg réduit en miettes, ce qu’un responsable iranien a qualifié de « risible », quelques heures seulement après que les deux nations ont repris les hostilités pour la première fois depuis juillet.

Plusieurs heures après cette publication, rien ne permettait de confirmer que Kharg avait été attaquée.

La Maison Blanche et le ministère américain de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

« Les tweets de Trump sont risibles et la situation à Kharg est calme et normale », a déclaré Hamid Bovard, directeur général de la National Iranian Oil Co., une société publique.

Les opérations pétrolières n’avaient pas cessé et les travailleurs s’affairaient à réparer les dégâts antérieurs et à moderniser les installations, a-t-il ajouté sur le site web de Nournews, un média semi-officiel proche de la plus haute instance de sécurité iranienne.

« L’île de Kharg réduite en miettes!!! Président DJT », avait déclaré Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social, sans donner plus de détails.

Reuters a confirmé que la vidéo qui accompagnait ce message et montrait des explosions spectaculaires était très probablement une image de synthèse, grâce à un logiciel capable de détecter les images manipulées par l’IA.

L’ e de Kharg assurait 90 % des exportations de pétrole iraniennes avant la guerre déclenchée par les attaques américaines et israéliennes du 28 février, et une attaque contre celle-ci perturberait gravement le commerce énergétique et exercerait une pression énorme sur l’économie.

L’Iran ne cherchait pas la guerre mais répondrait de manière décisive à toute agression, a déclaré le président Masoud Pezeshkian.

« Nous ne resterons jamais silencieux face à une quelconque agression et répondrons avec détermination aux agresseurs », a-t-il déclaré lundi, selon les médias d'État, avant une visite au Kirghizistan.

On ignore s’il s’est exprimé avant ou après la publication du message de Trump concernant l’île de Kharg.

L’Iran a riposté à une précédente attaque américaine visant des lance-roquettes sur son île de Larak, située à environ 660 km (410 miles) à l’est de Kharg, en menant un assaut contre deux bases américaines en Jordanie, ont indiqué les médias iraniens, tandis que l’armée a déclaré avoir frappé la base aérienne d’Al Minhad aux Émirats arabes unis tôt lundi matin.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a toutefois qualifié de fausses les informations faisant état d’une attaque contre la base aérienne.

Les frappes en Jordanie visaient des bases américaines utilisées pour lancer et soutenir l’attaque contre Larak, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’armée iranienne a déclaré que son attaque de drones contre la base aérienne des Émirats arabes unis visait des sites où étaient stationnés des forces et des hélicoptères américains, en réponse aux pertes subies à Larak.

Les Gardiens de la Révolution ont utilisé des missiles de défense aérienne pour abattre un drone américain qui s'est écrasé dans les eaux du Golfe, a indiqué lundi l'agence de presse Mehr, citant un communiqué de cette force d’élite.

Un superpétrolier a pris feu et a été complètement immobilisé après avoir été touché par deux mines navales dans le sud du détroit d’Ormuz, a déclaré la télévision d’État iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la révolution.

La reprise des hostilités dimanche fait suite à plusieurs semaines durant lesquelles l’administration Trump a intensifié ses efforts pour sanctionner Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions économiques coûteuses, s’éloignant ainsi des options militaires.

DE NOUVELLES SANCTIONS CONTRE L'IRAN

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

« Nous commençons par les banques, et nous leur faisons savoir qu’il n’est pas acceptable de détenir des fonds iraniens ni d’aider le régime », a déclaré M. Bessent lors d’une interview.

Après avoir imposé vendredi des sanctions aux succursales émiraties de la Banque Misr égyptienne en raison de liens financiers présumés avec l’Iran, M. Bessent a indiqué que la prochaine étape pourrait consister à exclure complètement une institution du système financier libellé en dollars.

« Vous allez en voir beaucoup plus de ce genre chaque semaine », a déclaré M. Bessent à Reuters, à la veille d’une réunion des ministres des Finances du G20.

Décrivant les premières frappes militaires américaines connues depuis fin juillet , un responsable américain a indiqué que les forces armées avaient attaqué les lance-roquettes situés sur Larak, une petite île du détroit proche du port stratégique de Bandar Abbas, qui surplombe les voies de navigation à l'embouchure du golfe.

« Des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes transportant des mines marines dans le détroit d’Ormuz », a ajouté la source.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action «limitée et précise» contre les forces de pose de mines des Gardiens de la révolution iranienne qui représentaient une «menace imminente» dans le détroit. Il n’a donné aucun détail.

Les forces armées jordaniennes ont intercepté huit missiles qui avaient pénétré dans leur espace aérien, a indiqué la télévision d’État, tandis qu’un journaliste de Fox News a déclaré sur X que la quasi-totalité des missiles entrants avaient été interceptés.

Face aux menaces pesant sur le trafic maritime, le nombre de navires de marchandises visibles transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à cinq par jour ce week-end, selon les données maritimes.

Le nombre réel pourrait être plus élevé, certains navires ayant désactivé leurs systèmes d’identification automatique pour échapper aux attaques.

Les Gardiens ont déclaré que le superpétrolier en feu après avoir été touché par des mines tentait de franchir illégalement le détroit, mais n’ont donné aucun détail concernant le navire ou son équipage, selon un communiqué cité par la télévision d’État.

Elle a averti que d’autres navires enfreignant ses règles obligatoires pour transiter par le détroit subiraient le même sort.

La semaine dernière, l’ Trump avait déclaré que toutes les mines avaient été détruites ou retirées des eaux internationales du détroit et que l’Iran avait été averti que tout navire posant de nouvelles mines serait détruit.

Alors que Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que le détroit d’Ormuz était ouvert, la marine des Gardiens de la révolution iranienne a qualifié ces déclarations de « mensonge flagrant », réaffirmant que le détroit restait fermé aux navires sans autorisation iranienne.

Cette voie navigable acheminait près d’un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié avant d’être bloquée lors de la guerre contre l’Iran, qui dure depuis six mois.

L'Iran est le troisième plus grand producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).