Wall Street subit à nouveau la pression des taux d'emprunt

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York recule mardi, chahutée pour la deuxième séance consécutive par la montée des taux d'intérêt avec le regain de tensions entre Washington et Téhéran, qui ajoute aux perspectives inflationnistes.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,38%, l'indice Nasdaq reculait de 0,90% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,53%.

"Les investisseurs s'inquiètent de la vague de ventes qui touche actuellement les bons du Trésor américain", souligne David Morrison, analyste de Trade Nation.

Moins confiants sur l'avenir économique des Etats-Unis et estimant que la hausse des prix va grignoter leurs marges, les acteurs de marché demandent une compensation plus élevée pour détenir ces morceaux de dette souveraine, ce qui fait grimper les taux obligataires.

Vers 14H05 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à environ 4,76%, un plus haut depuis janvier 2025 et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Il a même atteint un peu plus tôt dans la séance 4,80%.

Comme la veille, c'est le rebond des cours du pétrole avec les nouvelles attaques au Moyen-Orient qui a provoqué ce mouvement.

Mais il ne s'agit pas de l'unique moteur, relève Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"La flambée des rendements des obligations d'État est liée aux inquiétudes concernant l'inflation, les déficits et les problèmes d'approvisionnement, chacun de ces facteurs exerçant une influence propre à chaque jour, mais tous étant présents quotidiennement dans les échanges", explique-t-il.

"Il en résulte une hausse constante des rendements" qui pèse sur les indices boursiers, selon M. O'Hare.

Les avertissements du patron de la banque centrale américaine (Fed) Kevin Warsh sur le rythme trop élevé de l'inflation dans le pays a aussi été interprété comme ouvrant la voie à un resserrement monétaire de la part de l'institution. Et encore ajouté de la pression du côté des taux obligataires.

"Tant que les prix du pétrole resteront élevés et que les États-Unis dépendront du pétrole, cela aura un effet en cascade sur l'inflation", prévient Edward Rosenberg, analyste de Strategy Shares.

Cela fait toutefois l'affaire des compagnies pétrolières, Chevron (+1,30%), ExxonMobil (+1,43%) et ConocoPhillips (+1,15%) s'affichant proches de leurs plus hauts historiques.

Plus généralement, le recul des indices "rappelle que, historiquement, septembre est en moyenne le pire mois de l'année pour la Bourse", note Patrick O'Hare.

A l'agenda, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi pour le mois de juillet est ressorti sous les attentes tout comme l'indice d'activité manufacturière pour le mois d'août publié par ISM.

Côté entreprises, l'application d'apprentissage de langues Duolingo prenait 5,28% à 156,19 dollars après que les analystes d'Evercore ont relevé leur recommandation d'achat.

Le secteur technologique, de plus en plus endetté pour mener à bien la course à l'intelligence artificielle (IA), voyait rouge face la montée des taux obligataires. Nvidia reculait de 1,19%, Intel lâchait 3,27% et Marvell perdait 3,72%.

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