États-Unis: Ralentissement plus marqué que prévu de l'activité manufacturière en août-ISM

Vue de la Maison Blanche à Washington, D.C.

La progression de l'activité manufacturière aux Etats-Unis ‌a marqué le pas en août après une forte croissance en juillet, les nouvelles commandes ayant ralenti ​et les prix des intrants étant restés élevés dans un contexte de tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement

L'indice ISM manufacturier est tombé à 54,6 le mois dernier, après 55,6 le mois précédent, qui était alors ​son plus haut niveau depuis mai 2022, selon les données publiées mardi par l'Institute for Supply Management.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur ​un ralentissement de l'indice à 55,2.

Le seuil des ⁠50 points sépare expansion et contraction de l'activité.

Une partie du ralentissement observé le mois dernier pourrait ‌s'expliquer par l'atténuation de l'effet positif lié à l'anticipation des commandes par les entreprises. Celles-ci étaient soucieuses d'éviter la hausse des prix et les pénuries découlant de la ​guerre américano-israélienne contre l'Iran, entamée le ‌28 février.

Le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4% de l'économie américaine, continue ⁠d'être soutenu par le développement de l'intelligence artificielle (IA). Une nouvelle impulsion devrait provenir de la reconstitution des stocks des entreprises, qui ont diminué pendant cinq trimestres consécutifs, la plus longue série depuis la Grande Récession.

Le ⁠sous indice des nouvelles ‌commandes montre un recul à 53,7 le mois dernier, contre 56,7 en juillet. Le ⁠carnet de commandes en cours a diminué, malgré une légère progression des commandes à l'exportation.

Le sous indice ‌de l'emploi, quant à lui, est tombé à 51,2 après avoir rebondi en juillet ⁠à 52,8, son plus haut niveau depuis août 2022.

Le recul des commandes n'a ⁠pas allégé la pression ‌sur les chaînes d'approvisionnement. Le sous indice mesurant les livraisons des fournisseurs montre qu'il est passé de 58,9 ​en juillet à 59,3 en août. Un indice ‌supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons.

Les contraintes d'approvisionnement ont fait que l'inflation à la sortie d'usine est restée élevée le ​mois dernier. Le sous indice des prix payés pour les intrants est resté inchangé à 71,1, ce qui suggère que l'inflation pourrait se maintenir au-dessus de l'objectif de 2% de la Réserve ⁠fédérale américaine (Fed) pendant un certain temps.

Son président, Kevin Warsh, a déclaré vendredi que la banque aurait "du pain sur la planche" si l'inflation restait supérieure à l'objectif fixé.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés financiers tablent avec une probabilité d'environ 70% sur un relèvement des taux de 25 points de base lors de la réunion des 15 et 16 septembre de la Fed.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)