Le Parlement rejette un projet de taxe colis dont dépendent les financements du FMI et de l'UE

Drapeau ukrainien sur le bâtiment du Parlement à Kyiv

(Répétition du titre avec bon accord de verbe)

par Olena Harmash

Un projet de loi visant à instaurer des taxes sur les colis internationaux, prérequis au déblocage ​des fonds du FMI et de l'UE destinés à Kyiv, a rencontré mardi l'opposition du Parlement ukrainien.

Les députés de la Rada semblent ainsi avoir ignoré les avertissements du gouvernement sur les risques financiers croissants du pays.

La ​question de la taxation des colis en provenance de l'étranger est devenue en Ukraine un sujet très sensible dans les négociations entre Kyiv et ​ses créanciers, le pays cherchant à financer ses besoins ⁠de défense face à l'agression de la Russie et d'une guerre qui s'éternise.

Le déficit de l'Ukraine pour ‌ses besoins de défense s'est creusé à 27 milliards de dollars (23,3 milliards d'euros) et les risques financiers ne cessent de s'accroître a averti le Premier ministre ukrainien Sergii ​Koretsky devant le Parlement, appelant ses membres ‌à accélérer le vote sur les textes relatifs aux réformes financières.

Une taxe sur ⁠les colis contenant des marchandises d’une valeur inférieure à 150 euros, débattue mardi au Parlement, aurait permis à l'Ukraine de générer environ 10 milliards de hryvnias (193,86 millions d'euros) par an, selon les estimations du ministère ukrainien ⁠des Finances.

Le Parlement a ‌toutefois rejeté le texte, certains députés craignent que ces nouvelles taxes n'alourdissent davantage le ⁠coût de la vie d'une population déjà mise à mal par plus de quatre années de guerre.

Danylo Hetmantsev, ‌président de la commission parlementaire des Finances, des impôts et des douanes, a déclaré que ⁠le prix à payer en cas de non-adoption de cette législation s'élèverait à ⁠environ quatre milliards d'euros de ‌la part de l'Union européenne (EU) et du Fonds monétaire international (FMI).

Il n'a pas donné d'explication sur ce chiffre, qu'il ​a partagé sur Telegram. "Une catastrophe financière n’est pas seulement ‌imminente. Elle est déjà là", a-t-il déclaré après le rejet du texte par la Rada.

Une mission de suivi du FMI se trouve ​en Ukraine cette semaine pour examiner son programme de prêts.

"Nous disposons de 30 milliards de dollars : c'est le montant que nous pouvons, et que nous devrions recevoir de nos partenaires cette année, à condition ⁠de respecter les engagements que nous avons pris. Les décisions qui s’imposent sont entre nos mains (...)", avait déclaré Sergii Koretsky en ouverture d'une séance parlementaire.

"Toutes les décisions convenues avec nos partenaires n’ont pas été prises, et nos obligations à leur égard n’ont pas été pleinement respectées. Si ces problèmes ne sont pas résolus, le pays pourrait être confronté à d’importants risques financiers."

(Olena Harmash ; avec Anna Pruchnicka et Yuliia Dysa ; version française Etienne ​Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)