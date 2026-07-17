L'Iran frappe la Syrie pour la première fois depuis l'embrasement au Moyen-Orient

L'Iran a bombardé vendredi l'est de la Syrie pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient au début de l'année, ont rapporté les médias d'Etat iraniens et une source militaire syrienne.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir attaqué un centre de commandement des opérations spéciales américains à al-Tanf, dans le sud de la Syrie, en représailles à la mort de soldats iraniens à Iranchahr, ont rapporté les médias d'État.

Reuters n’a pu vérifier cette information de source indépendante, mais une source militaire syrienne a déclaré que Téhéran avait mené une attaque près d’al-Tanf, sans avoir touché la base elle-même. La source a précisé à Reuters qu’il n’y avait eu ni victimes ni dégâts matériels.

La base américaine d'al-Tanf, située à la jonction des frontières entre la Syrie, la Jordanie et l’Irak, n'est plus occupée par l'armée américaine depuis fin février.

Depuis le début des opérations militaires israélo-américaines contre l'Iran le 28 février, la Syrie s'est efforcée de rester à l'écart du conflit. Le président syrien Ahmed al Charaa a déclaré en mars que Damas resterait en dehors de tout conflit à moins d’être attaqué.

"À moins que la Syrie ne soit prise pour cible par quelque partie, elle restera en dehors de tout conflit", avait-il dit lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Chatham House à Londres.

(Rédigé par Jana Choukeir à Dubaï et Maya Gebeily à Beyrouth ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)