L'investisseur activiste Carl Icahn renonce à ses sièges au conseil d'administration de JetBlue après avoir considérablement réduit sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture des trois premiers paragraphes; ajout des performances boursières de JetBlue au paragraphe 6, de l’objectif de bénéfice par action au paragraphe 11, d’un commentaire du directeur général au paragraphe 12, ainsi que de précisions tout au long du texte)

* JetBlue affirme que la réduction de la participation d’Icahn rend inéligibles ses deux représentants au conseil d’administration

* Le conseil d'administration de JetBlue est ramené à 11 membres, dont 10 sont indépendants

* La participation d'Icahn dans JetBlue tombe à 3,32 % au 20 août 2026

* L'action JetBlue a perdu environ 22 % depuis qu'Icahn a révélé son investissement

par Doyinsola Oladipo et Rajesh Kumar Singh

L'investisseur activiste Carl Icahn a renoncé à sa représentation au conseil d'administration de JetBlue Airways JBLU.O après avoir fortement réduit sa participation dans la compagnie aérienne qu'il qualifiait autrefois d'opportunité d'investissement intéressante. En 2024, JetBlue avait accepté de nommer au sein de son conseil d’administration deux membres de la société d’Icahn, Jesse Lynn et Steven Miller, dans le cadre d’un accord qui interdisait également au groupe Icahn de mener une bataille pour le contrôle des procurations lors de l’assemblée générale annuelle de la compagnie aérienne en 2024. Icahn avait déclaré détenir une participation d’environ 10 % dans la compagnie aérienne en 2024, laquelle était tombée à 3,32 % au 20 août 2026, selon son dernier document réglementaire. JetBlue a indiqué qu’Icahn avait informé la compagnie aérienne le lendemain que sa participation était tombée en dessous du seuil requis pour conserver ses deux représentants au conseil d’administration, ce qui laisse supposer qu’il a par la suite encore réduit sa participation.

Icahn avait précédemment déclaré que les actions de JetBlue étaient sous-évaluées, affirmant que la compagnie aérienne représentait une opportunité d’investissement intéressante. Il a bâti sa carrière en prenant des participations dans des entreprises qu’il considère comme sous-évaluées et en faisant pression pour qu’elles changent. L'action JetBlue a clôturé à 6,07 dollars le 12 février 2024, date à laquelle M. Icahn avait rendu publique sa participation de 9,91 % dans la compagnie aérienne. Elle a clôturé à 4,74 dollars le 20 août, date à laquelle sa dernière déclaration réglementaire indiquait que sa participation était tombée à 3,32 %, soit environ 22 % de moins que le niveau enregistré lors de la divulgation de son investissement. JetBlue a dû faire face à une série d’adversités depuis 2024, notamment des immobilisations d’avions liées aux moteurs Pratt & Whitney, des coûts élevés et l’échec de son projet de fusion avec Spirit Airlines. Plus récemment, la guerre en Iran a fait grimper les prix du carburant, alourdissant encore les pressions sur les coûts alors que la compagnie s'efforce de renouer avec une rentabilité durable tout en supportant un lourd endettement.

“ Nous apprécions le partenariat constructif que nous avons entretenu avec JetBlue au fil des ans, alors que la compagnie aérienne s'est réorganisée, et nous nous réjouissons de la voir poursuivre avec succès la mise en œuvre de la stratégie JetForward ”, a déclaré M. Icahn dans un communiqué.

JetForward est le plan de redressement pluriannuel de la compagnie, lancé en 2024, visant à améliorer ses résultats en se concentrant sur les liaisons rentables, en développant des produits à plus forte marge et en resserrant les coûts, alors que la compagnie cherche à renouer avec la rentabilité. En juillet, la compagnie a présenté un objectif de rentabilité à long terme d’au moins 1 dollar par action pour 2028, ajoutant que, malgré les coûts du carburant, elle restait en bonne voie pour générer entre 850 et 950 millions de dollars d’EBIT supplémentaire par an d’ici la fin de l’année prochaine. “ Nous apprécions les contributions constructives de Jesse et Steven alors que nous avons mis en place et commencé à mettre en œuvre notre stratégie JetForward ”, a déclaré la directrice générale Joanna Geraghty dans un communiqué.

Jesse Lynn est directeur juridique d’Icahn Enterprises

IEP.O et Steven Miller est gestionnaire de portefeuille chez Icahn Capital.

Après leur départ, le conseil d’administration de JetBlue sera composé de 11 membres, dont 10 indépendants.